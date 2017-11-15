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05:56 (мск), источник: Восток Медиа

В «Примтеплоэнерго» объяснили появление чёрного дыма

Он доставил немало неприятностей жителям спального микрорайона.

Источник: Восток Медиа

В КГУП «Примтеплоэнерго» объяснили причины чёрного дыма, который сегодня утром доставил немало неприятностей жителям спального микрорайона Находки. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 15 ноября, жители приморского города Находка забили тревогу по поводу выбросов чёрного дыма из трубы котельной «Примтеплоэнерго». В редакцию местной радиостанции поступило несколько возмущённых звонков от жителей улиц Ленинская, Владивостокская и Чернышевского. Жители микрорайона обратились за разъяснениями в территориальный отдел Роспотребнадзора и в администрацию Находкинского городского округа. Сразу после звонков выхлопы из трубы котельной прекратились. Сейчас чиновники выясняют точные причины возникновения дыма.

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«Сегодня утром на мазутной котельной № 2.3 города Находка был осуществлён переход с одного работающего котла на другой котёл, находящийся в резерве. Это стандартная технологическая процедура, в результате которой в момент запуска резервного котла из холодного состояния происходит кратковременное образование сажи. Обычно это продолжается 5−10 минут. После прогрева котла выброс сажи прекращается и горение стабилизируется. Переход с одного котла на другой, более мощный, связан с сегодняшним понижением температуры воздуха» — пояснил специалист по связям с общественностью КГУП «Примтеплоэнерго» Арсений Яроцкий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что утром 14 ноября силовики задержали бывшего гендиректора «Примтеплоэнерго» Алёну Григорьеву и трёх её заместителей. Вероятной причиной задержания стали нарушения при закупке автоматизированных модульных котельных.

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