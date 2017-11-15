Финал конкурса красоты «Мисс Дальний Восток-2017» состоится в Хабаровске

Хабаровск, 15 ноября, AmurMedia.

Финал конкурса «Мисс Дальний Восток» пройдет в конце ноября в Хабаровске. Коронация победительниц состоится в зале приемов BALL ROOM конного клуба «Арагон», сообщили ИА AmurMedia организаторы мероприятия.

Конкурс «Мисс Дальний Восток» уже много лет является профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов девушек, мечтающих о карьере в модельном бизнесе, и одновременно — ярким fashion-проектом, для участия в котором в Хабаровске собираются красавицы со всего региона. В этом году организаторы предлагают гостям финального шоу поразмышлять о том, из каких блистательных качеств складывается цельный образ современной красавицы, достойной претендовать на почетный титул «Мисс Дальний Восток 2017». На подиуме перед зрителями и жюри появятся 15 прекрасных девушек, каждая из которых представляет свой город — Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Уссурийск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.

Коронация победительницы «Мисс Дальний Восток 2017» состоится 26 ноября 2017 г. в роскошном зале приёмов BALL ROOM конного клуба «Арагон» и станет финальной точкой в череде испытаний, которые начались у хабаровчанок, участвующих в проекте, сразу после прохождения ими кастинг-тура.

За время трехнедельной подготовки девушки получают поистине бесценные знания от педагогов Дальневосточного театра моды Анны Карпусь, которые позволят им комфортно чувствовать себя на подиуме под пристальным взором жюри. Вместе с Татьяной Ким они постигают основы имидж-психологии, Лилия Сапитонова рассказывает об основах визажа, Олег Дымнов преподает актерское мастерство, Анастасия Кислова помогает в совершенствовании походки. И все это происходит под внимательным руководством Сергея Саяпина, постановщика дефиле-выходов, исполнительного продюсера королевского шоу.

Параллельно с обучением девушки участвуют в конкурсных этапах проекта. На сайте Дальневосточного театра моды проходит один из них — голосование за титул «Мисс зрительских симпатий», который продлится до 25 ноября.

Поддержать полюбившуюся вам красавицу вы можете, отдав за нее свой голос в еще одной номинации — «Мисс «Образ жизни». Ее победительница станет украшением обложки очередного выпуска журнала «Образ жизни».

Уже позади интеллектуальный тур, съемки которого состоялись в lounge-café Enigma. Девушки отвечали на каверзные вопросы, давали мини-интервью. Видеосюжет, позволяющий поближе познакомиться с красавицами, будет показан гостям финального шоу.

И, хотя до финала осталось совсем немного времени, впереди у конкурсанток еще немало интересного: участие в благотворительном этапе совместно с Кристиной Квасницей (руководителем студии флористики и декора JARDIN), стильные съемки в гостях у фэшн-партнеров проекта MAVI, YAYA, примерка в магазине нижнего белья «Офелия», фотосессия в автомастерской WELL RUN и, конечно, работа над собой в фитнес-клубе SKY.

Следить за закулисной жизнью участниц конкурса «Мисс Дальний Восток 2017» и узнавать самые свежие новости проекта вы можете в сети Instagram в аккаунте Дальневосточного театра моды @fc_fetf и по официальным хэштегам #миссдальнийвосток2017 #двтм #миссдв2017 #миссдальнийвосток.

Финал конкурса «Мисс Дальний Восток 2017».

Дата: 26 ноября 2017 г.

Локация: конный клуб «Арагон», зал приёмов BALL ROOM, ул. Краснодарская, 100.

Тайминг: сбор гостей — 18:00, начало шоу — 18:30.

Билеты по телефонам: 410−740, 938−856.

DC: черный, красный, белый.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Дальневосточный театр моды Анны Карпусь, центр развития детей «Сектор 38».

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

MAVI, YAYA, WELL RUN, магазин нижнего белья «Офелия», фитнес-клуб SKY, свадебный салон Vaskevich, центр эстетической медицины и красоты «МЕДЭСТ"™, ювелирный дом ISTA, Paragon Travel, White&Smile Internation, массажный салон Sezam, Beauty Style Khv, SushiMAN, школа макияжа «Образ», студия Юлии Телегиной, сеть шоурумов Queen Khv.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: