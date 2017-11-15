Финал конкурса красоты «Мисс Дальний Восток-2017» состоится в Хабаровске
Коронация победительниц пройдет 26 ноября в зале приемов BALL ROOM конного клуба «Арагон».
Коронация победительниц пройдет 26 ноября в зале приемов BALL ROOM конного клуба «Арагон».
Хабаровск, 15 ноября, AmurMedia.
Финал конкурса «Мисс Дальний Восток» пройдет в конце ноября в Хабаровске. Коронация победительниц состоится в зале приемов BALL ROOM конного клуба «Арагон», сообщили ИА AmurMedia организаторы мероприятия.
Конкурс «Мисс Дальний Восток» уже много лет является профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов девушек, мечтающих о карьере в модельном бизнесе, и одновременно — ярким
Коронация победительницы «Мисс Дальний Восток 2017» состоится 26 ноября 2017 г. в роскошном зале приёмов BALL ROOM конного клуба «Арагон» и станет финальной точкой в череде испытаний, которые начались у хабаровчанок, участвующих в проекте, сразу после прохождения ими
Параллельно с обучением девушки участвуют в конкурсных этапах проекта. На сайте Дальневосточного театра моды проходит один из них — голосование за титул «Мисс зрительских симпатий», который продлится до 25 ноября.
Поддержать полюбившуюся вам красавицу вы можете, отдав за нее свой голос в еще одной номинации — «Мисс «Образ жизни». Ее победительница станет украшением обложки очередного выпуска журнала «Образ жизни».
Уже позади интеллектуальный тур, съемки которого состоялись в lounge-café Enigma. Девушки отвечали на каверзные вопросы, давали
И, хотя до финала осталось совсем немного времени, впереди у конкурсанток еще немало интересного: участие в благотворительном этапе совместно с Кристиной Квасницей (руководителем студии флористики и декора JARDIN), стильные съемки в гостях у
Следить за закулисной жизнью участниц конкурса «Мисс Дальний Восток 2017» и узнавать самые свежие новости проекта вы можете в сети Instagram в аккаунте Дальневосточного театра моды @fc_fetf и по официальным хэштегам #миссдальнийвосток2017 #двтм #миссдв2017 #миссдальнийвосток.
Финал конкурса «Мисс Дальний Восток 2017».
Дата: 26 ноября 2017 г.
Локация: конный клуб «Арагон», зал приёмов BALL ROOM, ул. Краснодарская, 100.
Тайминг: сбор гостей — 18:00, начало шоу — 18:30.
Билеты по телефонам: 410−740, 938−856.
DC: черный, красный, белый.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Дальневосточный театр моды Анны Карпусь, центр развития детей «Сектор 38».
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
MAVI, YAYA, WELL RUN, магазин нижнего белья «Офелия»,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Генеральный глянец — журнал «Лучшее в Хабаровске»,