Реконструкция конторы Будагова началась в Новосибирске

За 120 лет здание пришло в запустение, и сегодня выглядит совсем не как памятник архитектуры, хотя таковым является. Вернуть практически развалившейся постройке первоначальный облик реставраторы-подрядчики обещают к концу июня, ко Дню города.

У дома инженера Будагова долгая история. И дело не только в почтенном возрасте — это одно из самых старых зданий Новосибирска, здесь кто только ни жил, дом горел. В 2010 году дом пришел в аварийное состояние, а последние шесть лет и вовсе пустовал.

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Неприметный с дороги, развалившийся, без окон и крыши — мало кто из новосибирцев вообще догадывался, что это памятник архитектуры, ценный, с уникальными наличниками на окнах — таких не было больше ни на одном доме Ново-Николаевска. Их, кстати, будут делать заново. Реставраторы уже оценили и объем, и сложность работы.

— Будем проводить нижние версты, укреплять фундаменты, потому что много лет этот дом был бесхозным — необходимо приложить много усилий. Может быть, внутренние стены придется еще раз доводить до ума, — говорит генеральный директор компании-подрядчика Михаил Голубев.

Строители дают гарантию, что к концу июня дом будет таким же, как в 1893 году, когда его купил инженер-мостостроитель Григорий Будагов. Тогда там располагалась администрация строящегося железнодорожного моста через Обь. Там, где некогда начиналась история Новосибирска, теперь начинается исторический квартал. Муниципалитет пока не определился с его границами, но это должен быть ухоженный комплекс из зданий — примеров старой городской застройки. Первые два — дом купца Сурикова (сюда его перенесли с улицы Урицкого и сейчас реставрируют) и контора Будагова — сразу после реставрации ее передадут музею Новосибирска.

— Мы очень рады, что дом Будагова будет восстановлен. Почему это важно? Знаете, говорят, что культура общества определяется по отношению к старикам. На мой взгляд, урбанистическая культура определяется отношением к старым зданиям, — рассказал сотрудник Музея города Новосибирска Юрий Лобанов.