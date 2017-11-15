Реконструкция конторы Будагова началась в Новосибирске
В Новосибирске началась реконструкция одного из старейших зданий города — конторы инженера Будагова, одного из основателей города.
В Новосибирске началась реконструкция одного из старейших зданий города — конторы инженера Будагова, одного из основателей города.
За 120 лет здание пришло в запустение, и сегодня выглядит совсем не как памятник архитектуры, хотя таковым является. Вернуть практически развалившейся постройке первоначальный облик
У дома инженера Будагова долгая история. И дело не только в почтенном возрасте — это одно из самых старых зданий Новосибирска, здесь кто только ни жил, дом горел. В 2010 году дом пришел в аварийное состояние, а последние шесть лет и вовсе пустовал.
Неприметный с дороги, развалившийся, без окон и крыши — мало кто из новосибирцев вообще догадывался, что это памятник архитектуры, ценный, с уникальными наличниками на окнах — таких не было больше ни на одном доме
— Будем проводить нижние версты, укреплять фундаменты, потому что много лет этот дом был бесхозным — необходимо приложить много усилий. Может быть, внутренние стены придется еще раз доводить до ума, — говорит генеральный директор
Строители дают гарантию, что к концу июня дом будет таким же, как в 1893 году, когда его купил
— Мы очень рады, что дом Будагова будет восстановлен. Почему это важно? Знаете, говорят, что культура общества определяется по отношению к старикам. На мой взгляд, урбанистическая культура определяется отношением к старым зданиям, — рассказал сотрудник Музея города Новосибирска Юрий Лобанов.
Пока понятна только общая идея — в залах будущей части музея Новосибирска хотят разместить экспозицию, посвященную развитию этой территории, старой застройке, началу истории города и, разумеется, железнодорожному мосту.