Челябинск на пределе: ночью город снова накрыло «вонючим туманом»

Очередная ночь в период НМУ выдалась в Челябинске еще более вонючей, чем вчерашняя — горожане считают, что их пытаются заморить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 15 ноября, ночью жители Челябинска снова были возмущены невыносимым запахом на улице. Если во вчерашнем тумане еще можно было дышать, то последний вызывал у многих рвотные рефлексы. Горожане жалуются на головные боли и першение в горле.

«Воняло жженой резиной. Сфоткал, убежал с балкона и закрыл дверь скорее», — рассказывает житель Центрального района.

Под утро в сети появилось множество видео от челябинцев, которые снимали происходящее на улице и просили помощи. Так, одна горожанка предположила, что жителей мегаполиса пытаются заморить.