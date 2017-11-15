Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Почему грипп непобедим
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
07:27 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинск на пределе: ночью город снова накрыло «вонючим туманом»

Горожане массово просят помощи у властей и жалуются на плохое самочувствие.

Очередная ночь в период НМУ выдалась в Челябинске еще более вонючей, чем вчерашняя — горожане считают, что их пытаются заморить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 15 ноября, ночью жители Челябинска снова были возмущены невыносимым запахом на улице. Если во вчерашнем тумане еще можно было дышать, то последний вызывал у многих рвотные рефлексы. Горожане жалуются на головные боли и першение в горле.

«Воняло жженой резиной. Сфоткал, убежал с балкона и закрыл дверь скорее», — рассказывает житель Центрального района.

Под утро в сети появилось множество видео от челябинцев, которые снимали происходящее на улице и просили помощи. Так, одна горожанка предположила, что жителей мегаполиса пытаются заморить.

Напомним, челябинцы продолжают усиленно писать жалобы президенту РФ Владимиру Путину и в Росприроднадзор. Согласно предостережению МЧС, неблагоприятные метеоусловия продлятся в городе до 11.00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Более 300 тыс. южноуральцев прошли диспансеризацию в 2017 году
Праздник приближается: в Челябинск едет Дед Мороз из Великого Устюга
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
США расследуют банковские переводы российского посольства
Военные в Зимбабве опровергли попытку переворота
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь