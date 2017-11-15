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06:09 (мск), источник: Newslab.ru

Срок сдачи перинатального центра в Норильске перенесут на 2018 год

На сегодня он готов лишь на 80%.

Источник: Reuters

Перинатальный центр в Норильске не удастся достроить в этом году. К такому выводу пришли участники посвященного этому вопросу совещания, которое прошло в Красноярске под руководством полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло.

По плану стройка должна была быть закончена в декабре 2018 года. Однако, как объяснили в правительстве Красноярского края, из-за выявленных в ходе работ проблем с проектной документацией, сложностей прохождения экспертизы и проблем с оборотными средствами у генподрядчика строительство затянулось. В итоге, на сегодня Норильский перинатальный центр готов лишь на 80% — сейчас на нем идут отделочные работы, монтируются внутриплощадочные сети, система вентиляции. Также продолжается закупка оборудования на 1,1 млрд рублей.

Реальный срок сдачи объекта, считают участники совещания, сентябрь 2018 года.

«Работа на таких важных стратегических объектах должна быть организована так, чтобы сроки не переносить, — заявил Сергей Меняйло, — контроль над такими стройками должен быть жесточайшим, а взятые обязательства надо выполнять».

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, также принимавший участие в совещании, пообещал, что правительство региона сделает организационные выводы из принятых ранее управленческих решений.

«Сегодня же главное — обеспечить качество всех работ, — говорит Усс, — никаких проблем для оказания медицинской помощи по данному направлению в Норильске сегодня нет. Так что гнать, жертвуя качеством строительства, мы сейчас не имеем права, это не по-государственному».

Строить перинатальный центр в Норильске начали в июле 2015 года. Стоимость этого объекта оценивалась в 3,2 млрд рублей. Первоначально сдать его должны были в декабре 2016 года. Однако из-за плохой погоды и проблем подрядчика сроки перенесли на 2017 год.

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