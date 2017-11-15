Срок сдачи перинатального центра в Норильске перенесут на 2018 год
На сегодня он готов лишь на 80%.
На сегодня он готов лишь на 80%.
Перинатальный центр в Норильске не удастся достроить в этом году. К такому выводу пришли участники посвященного этому вопросу совещания, которое прошло в Красноярске под руководством полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло.
По плану стройка должна была быть закончена в декабре 2018 года. Однако, как объяснили в правительстве Красноярского края,
Реальный срок сдачи объекта, считают участники совещания, сентябрь 2018 года.
«Работа на таких важных стратегических объектах должна быть организована так, чтобы сроки не переносить, — заявил Сергей Меняйло, — контроль над такими стройками должен быть жесточайшим, а взятые обязательства надо выполнять».
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, также принимавший участие в совещании, пообещал, что правительство региона сделает организационные выводы из принятых ранее управленческих решений.
«Сегодня же главное — обеспечить качество всех работ, — говорит Усс, — никаких проблем для оказания медицинской помощи по данному направлению в Норильске сегодня нет. Так что гнать, жертвуя качеством строительства, мы сейчас не имеем права, это не по-государственному».
Строить перинатальный центр в Норильске начали в июле 2015 года. Стоимость этого объекта оценивалась в 3,2 млрд рублей. Первоначально сдать его должны были в декабре 2016 года. Однако