Мамы Хабаровского края получили от региона более миллиарда рублей
Охотнее всего свой капитал многодетные родители тратят на улучшение жилищных условий.
Охотнее всего свой капитал многодетные родители тратят на улучшение жилищных условий.
За шесть лет бюджет Хабаровского края отдал больше миллиарда рублей многодетным мамам. Каждая женщина, родившая третьего ребёнка, получила от региона 200 тысяч. Последнее время специалисты наблюдают рост числа семей, решающихся расширить свой состав.
Чаще всего краевой материнский капитал используют для улучшения жилищных условий — приобретения квартир и погашения кредитов, сообщает
Пользоваться деньгами родители могут со дня исполнения третьему или последующему ребенку двух лет. Исключение составляет использование средств на погашение кредитов или займов, выданных на приобретение жилья. В этом направлении распоряжаться капиталом можно сразу.
По данным правительства региона, с момента введения краевого материнского капитала количество многодетных семей в регионе выросло в два раза.