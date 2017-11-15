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06:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Поставщику синтетических наркотиков в Хабаровский край вынесли приговор

Ближайшие восемь лет приезжий их Республики Саха проведет в колонии строгого режима.

Хабаровск, 15 ноября, AmurMedia.

Сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску и их коллегами из регионального управления ФСБ России доказана причастность приезжего из Республики Саха к покушению на приобретение порядка 16 кг синтетических наркотиков общей стоимостью около 45 млн рублей. Краснофлотский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет и одного месяца заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Хабаровску получили информацию о том, что в краевой центр может быть осуществлена поставка особо крупной партии синтетически произведенных наркотиков. В рамках проверки эти данные подтвердились.

В районе пригородного поселка Березовка в овраге в хорошо замаскированном тайнике стражи порядка обнаружили объемный полиэтиленовый сверток, в котором находились три пакета с веществом белого цвета. Позднее проведенная экспертиза показала, что в свертках хранились два вида синтетических наркотиков: так называемые кристаллы скорости весом порядка 10 кг и около шести килограммов «спайса» в концентрированном виде. По розничным ценам стоимость партии может составлять около 45 млн рублей.

При попытке изъятия наркотика из тайника сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов отряда спецназа «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю задержали 32-летнего приезжего из Республики Саха (Якутия). Активную роль в задержании принимали коллеги из регионального управления ФСБ России.

Установлено, что злоумышленник приехал в краевой центр из Якутска на такси, снял номер в одной из гостиниц. Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался. За транспортировку особо крупной партии наркотиков в Республику Саха (Якутия) фигурант должен был получить от неизвестных лиц денежное вознаграждение в сумме порядка 500 тысяч рублей.

При обыске в номере сотрудники полиции обнаружили и изъяли двадцать самодельных мундштуков и пластиковую емкость из-под лекарств, в которых находилась растительная масса. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком канабисной группы. Задержанный пояснил, что привез наркотическое средство для личного потребления.

Кроме того изъяты банковские карты различных кредитно-финансовых учреждений и сим-карты операторов сотовой связи.

Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 «Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере» и ч.1 ст. 228 «Незаконное хранение наркотических средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения — арест.

В ходе предварительно следствия установлено, что злоумышленник не знал заказчиков лично, а связывался с ними посредством мобильного приложения в телефоне. Неизвестные указали ему координаты тайника. Ему необходимо было забрать «закладку», расфасовать наркотики на более мелкие партии и спрятать в других местах. Оплата перечислялась на электронный кошелек.

Краснофлотский районный суд постановил признать подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет и одного месяца заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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