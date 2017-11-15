Национальной кухней намерен завлечь туристов Нанайский район

В Нанайском районе Хабаровского края намерены развивать туризм, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам главы района Виктора Саватеева, сейчас туристы в основном бывают в местных селах только проездом в Анюйский национальный парк.

— Между тем в Нанайском районе есть достопримечательности, которые могут привлечь туристов своей самобытностью, — рассказал он корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня». — Например — центр нанайской культуры в селе Джари, а также творчество народных коллективов, разбросанных по национальным сёлам. Также Нанайский район может предложить гостям разнообразные блюда традиционной кухни коренных малочисленных народов Севера.

Как отметил глава района, внести вклад в развитие гастрономического туризма готов местный предприниматель-рыбопромышленник.

— Бизнесмен готов расширить сферу деятельности, чтобы в районе увеличился турпоток. Он хочет построить нанайские фанзы, кемпинг, где гости смогут отведать национальную кухню, например, талу по старинному нанайскому рецепту, — сообщил Виктор Саватеев. — Также сейчас идёт подготовка другой туристической инфраструктуры. В Троицком начато строительство комплекса с гостиницей и кафе.

В управлении по туризму министерства культуры Хабаровского края считают, что Нанайский район представляет большой туристический интерес, а новая инфраструктура нужна в частности, как промежуточная остановка на пути в Комсомольск.