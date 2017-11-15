По тонкому льду. В незамёрзшие реки Приангарья проваливаются люди и машины

Не дожидаясь, пока окрепнет лёд на северных реках Приангарья и официально откроются переправы, люди торопятся сократить путь и погадать на смертельной «ромашке»: провалюсь — не провалюсь.

«Пионеры» по провалам.

Больше всех поторопились в Киренске, там 31 октября зарегистрировали первый провал в водоём в этом году. Жители решили самостоятельно оборудовать переход через реку Лену из островной части в микрорайон Мельничный. Невзирая на промоины и трещины, они положили несколько досок на лёд прямо возле предупреждающего об опасности знака. Желающих воспользоваться самодельным «мостиком» нашлось немало. Неизвестно, сколько человек прошло по доскам, лежащим на неокрепшем льду, но под 45-летней женщиной они внезапно ушли под воду. К её большому везению, участок как раз патрулировали спасатели.

«Глубина в том месте примерно три метра, а замёрзший слой был не толще пяти сантиметров, — рассказал Антон Потапов, госинспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы. — Мы с коллегой с помощью верёвки вытянули женщину и отвезли в ближайший пункт обогрева».

Печальный опыт прошлого года, к сожалению, ничему не научил местных жителей: 21 октября 2016 года в этом же месте провалился 49-летний мужчина. Он утонул, потому что рядом никого не оказалось.

В нынешнем сезоне участок между Мельничным и остальной частью Киренска дважды заработал дурную славу. Здесь же зафиксировали первый случай провала автомобиля. Ночью 11 ноября на реку выехала «Нива» и через тридцать метров «просела» в воду. Водителя спасло то, что глубина была не больше полутора метров, он сам смог выбраться из салона.

Мужчину привлекли к административной ответственности. По закону за выезд автотранспорта вне ледовой переправы обычный нарушитель получает штраф от 500 до 1000 рублей, должностные лица — 3−5 тыс. рублей, юридические лица — 20−50 тыс. рублей. Водителям также грозит и уголовное наказание, если их вылазки на лёд в запрещённых местах обернутся гибелью других людей. Для тех, кто решил прогуляться по льду пешком, никаких «возмездий» кодексы не предусматривают, ответственность за свою безопасность люди несут сами.

Переправы будут позже обычного.

В этом году спасатели открывают ледовые переходы и переправы позже обычного из-за того, что в области задержалась тёплая осень. Даже в северных районах среднесуточная температура была выше нормы. Слой льда должен быть как минимум 15 см, чтобы по нему безопасно ходили люди, и 35 см, чтобы спокойно проехал легковой автомобиль.

«В 2016 году первый ледовый переход через Лену открыли уже 25 октября, через Киренгу — 13 ноября. На тот момент толщина льда достигала 17−20 сантиметров, — напомнил Дмитрий Миронов, главный госинспектор Приангарья по маломерным судам. — Первую дорогу для автомобилей мы разрешили использовать 1 декабря. В этом году, скорее всего, сроки отодвинутся».

К слову, с 13 ноября жители Киренска могут ходить по реке до Мельничного уже официально. Всего в Приангарье этой зимой откроют 50 переправ в 20 районах. Больше всего — в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Бодайбинском районах.