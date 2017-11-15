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07:02 (мск), источник: Om1.ru

Уже завтра в Омске потеплеет

Однако омичам придётся ходить по скользким дорогам и стряхивать с воротников хлопья мокрого снега.

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Источник: РИА "Новости"

Минувшая ночь на 15 ноября стала самой холодной ночью этой недели. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в Омской области составила −7…−12°, при прояснении опускаясь до -18°. На день ожидается −4…−9°. Синоптики предсказывают гололедицу на дорогах, а местами — небольшой снег.

Но завтра, 16 ноября, природа сжалится над омичами. Ночь будет ещё холодной: −6…−11°, при прояснении до -16°. Зато днём потеплеет до −4…+1°. В пятницу, 17 ноября, станет ещё теплее: ночью −1…−6°, днём −2…+3°.

В четверг и в пятницу омичей ждут не только потепление, но и небольшая гололедица, порывистый ветер и осадки — снег и мокрый снег.

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