Уже завтра в Омске потеплеет
Однако омичам придётся ходить по скользким дорогам и стряхивать с воротников хлопья мокрого снега.
Однако омичам придётся ходить по скользким дорогам и стряхивать с воротников хлопья мокрого снега.
Минувшая ночь на 15 ноября стала самой холодной ночью этой недели. По данным
Но завтра, 16 ноября, природа сжалится над омичами. Ночь будет ещё холодной: −6…−11°, при прояснении до -16°. Зато днём потеплеет до −4…+1°. В пятницу, 17 ноября, станет ещё теплее: ночью −1…−6°, днём −2…+3°.
В четверг и в пятницу омичей ждут не только потепление, но и небольшая гололедица, порывистый ветер и осадки — снег и мокрый снег.