Уже завтра в Омске потеплеет

Источник: РИА "Новости"

Минувшая ночь на 15 ноября стала самой холодной ночью этой недели. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в Омской области составила −7…−12°, при прояснении опускаясь до -18°. На день ожидается −4…−9°. Синоптики предсказывают гололедицу на дорогах, а местами — небольшой снег.

Но завтра, 16 ноября, природа сжалится над омичами. Ночь будет ещё холодной: −6…−11°, при прояснении до -16°. Зато днём потеплеет до −4…+1°. В пятницу, 17 ноября, станет ещё теплее: ночью −1…−6°, днём −2…+3°.