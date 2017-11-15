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06:52 (мск), источник: ЕАН

Водителя, спасшего уральских школьников под Ярославлем, выдвинули на Героя России

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин будет ходатайствовать о присвоении звания «Героя России» водителю автобуса со школьниками из Екатеринбурга, попавшего в ДТП 8 ноября, сообщается на страничке омбудсмена в соцсети.

В записи отмечается, что у шофера Сергея Блохина осталось трое детей — младшему девять лет, старший служит в армии.

«Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий», — напоминает ярославский уполномоченный слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Глава Среднего Урала заявил о готовности помочь семье погибшего водителя.

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Напомним, что ранее екатеринбургские дети и родители написали погибшему Сергею Блохину прощальное письмо с благодарностью. Там говорится, что в роковой момент у шофера было два варианта: повернуть в кювет, и тогда автобус мог бы перевернуться, или принять удар на свою сторону. И Сергей Блохин выбрал второе.

Экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию в Ярославской области 8 ноября. В него врезался грузовик, который выехал со второстепенной дороги через двойную сплошную. В автобусе было 38 детей и пятеро сопровождающих.

По информации МЧС, в результате аварии 17 человек были доставлены в больницу Ростова, в том числе 15 детей, один сопровождающий и водитель автобуса, который позже в результате полученных травм скончался. Из числа пострадавших девять детей получили повреждения средней тяжести, шесть — легкой, в основном раны и ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга. Одна девочка была направлена в больницу Ярославля, у нее диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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