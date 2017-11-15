Водителя, спасшего уральских школьников под Ярославлем, выдвинули на Героя России

В записи отмечается, что у шофера Сергея Блохина осталось трое детей — младшему девять лет, старший служит в армии.

«Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий», — напоминает ярославский уполномоченный слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Глава Среднего Урала заявил о готовности помочь семье погибшего водителя.

Напомним, что ранее екатеринбургские дети и родители написали погибшему Сергею Блохину прощальное письмо с благодарностью. Там говорится, что в роковой момент у шофера было два варианта: повернуть в кювет, и тогда автобус мог бы перевернуться, или принять удар на свою сторону. И Сергей Блохин выбрал второе.

Экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию в Ярославской области 8 ноября. В него врезался грузовик, который выехал со второстепенной дороги через двойную сплошную. В автобусе было 38 детей и пятеро сопровождающих.