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08:42 (мск), источник: СуперОмск

В омском парке устроят двухэтажный замок изо льда и сказочный лес

Волшебный замок и сказочный лес появятся в парке им. 30-летия ВЛКСМ в Омске к новогодним и рождественским праздникам. Их соорудят здесь к 23 декабря из снега и льда.

Замок будет построен в двух уровнях и будет достигать размеров 8×8 х 4,5 метра. Украшением замка станет необычный орнамент и несколько башен. А в сказочном лесу с ледяными деревьями поселятся самые разные животные — медведь, заяц, собака — символ года, а также другие звери.

Гостей будут встречать ледяные Дед Мороз со Снегурочкой.

Кроме того, в парке будет подготовлено множество горок, зона спокойного отдыха и многое другое, рассказал директор парка Константин Лукашевич.

Как ранее сообщал «СуперОмск», к новогодним праздникам в парке также будет залит необычный каток — дорожки для катания здесь зальют между деревьев.

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