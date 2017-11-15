В омском парке устроят двухэтажный замок изо льда и сказочный лес

Замок будет построен в двух уровнях и будет достигать размеров 8×8 х 4,5 метра. Украшением замка станет необычный орнамент и несколько башен. А в сказочном лесу с ледяными деревьями поселятся самые разные животные — медведь, заяц, собака — символ года, а также другие звери.