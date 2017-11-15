Японцы снимают фильм в Приморском океанариуме
В картину войдут самые интересные экспозиции.
В картину войдут самые интересные экспозиции.
Японцы снимают документальный фильм в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Стоит отметить, что съемочная группа намерена еще больше укрепить давние связи префектуры Тояма и Приморья, чтобы рассказать как можно больше нового о своих соседях. Фильм должен заинтересовать зрителей так, чтобы после просмотра они захотели увидеть все еще раз, своими глазами. В том числе и Приморский океанариум.