Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Верка Сердючка рассказала, зачем украинские артисты ездят в РФ
Украинских политологов столкнули под лесовоз
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
07:13 (мск), источник: VLADNEWS

Японцы снимают фильм в Приморском океанариуме

В картину войдут самые интересные экспозиции.

Японцы снимают документальный фильм в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума. Фильм посвящен 25-летию соглашения о сотрудничестве между Приморьем и префектурой Тояма. Авторы картины постарались снять самые интересные экспозиции, которые представлены в океанариуме. По словам телеведущей Маи Сакамато, ей больше всего запомнились дельфины, также она смогла познакомиться с тренирами и была удивлена, как люди и животные чувствуют и понимают друг друга.

Стоит отметить, что съемочная группа намерена еще больше укрепить давние связи префектуры Тояма и Приморья, чтобы рассказать как можно больше нового о своих соседях. Фильм должен заинтересовать зрителей так, чтобы после просмотра они захотели увидеть все еще раз, своими глазами. В том числе и Приморский океанариум.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Актёры постановки «Cобачье сердце» готовятся к премьерному показу
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
США расследуют банковские переводы российского посольства
Военные в Зимбабве опровергли попытку переворота
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь