Японцы снимают фильм в Приморском океанариуме

Японцы снимают документальный фильм в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума. Фильм посвящен 25-летию соглашения о сотрудничестве между Приморьем и префектурой Тояма. Авторы картины постарались снять самые интересные экспозиции, которые представлены в океанариуме. По словам телеведущей Маи Сакамато, ей больше всего запомнились дельфины, также она смогла познакомиться с тренирами и была удивлена, как люди и животные чувствуют и понимают друг друга.