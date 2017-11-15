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10:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Снег в Хабаровске сделает перерыв на двое суток

На выходных краевой центр ожидает очередной циклон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 768 мм рт. ст. 3 м/с

Снег в Хабаровске, по прогнозам синоптиков, полностью прекратится завтра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Осадки в краевом центре будут идти 15 и, возможно 16 ноября. В пятницу, 17 ноября, снега не будет. В перерыве между осадками в городе будет довольно морозно. Ночью прогнозируем 18−20 градусов мороза, днем 9−11 градусов. Ветер западный — 5−10 метров в секунду, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — 18 ноября, после обеда подойдет очередной циклон, который снова принесет снег на два дня.

Нынешний циклон уходит сейчас из Хабаровска северные районы. Там осадки прогнозируются до 17 ноября.
— Этот циклон не назовешь сильным. Он западный, поэтому не такой активный. Южные циклоны куда мощнее, — сказала Галина Брынцева.

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