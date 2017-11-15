Перед Новым годом московские магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До Нового года торговые точки проверят на наличие в них нелегального алкоголя. В совместных рейдах по магазинам будут участвовать сотрудники полиции, специалисты столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и Департамента торговли Москвы.

Проверки коснутся нескольких десятков торговых точек, на которые поступили жалобы горожан. Кроме того, контрольные рейды пройдут в магазинах, где в прошлые годы выявлялись факты нарушения, связанные с порядком реализации алкогольной продукции. Пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействии коррупции города Москвы

Проверки начнутся с ВАО и ТиНАО — именно в этих округах получено больше всего жалоб, касающихся приобретения низкокачественного алкоголя. Затем инспекции пройдут в других частях города. Рейды по выявлению контрафактного алкоголя проводят в Москве перед всеми крупными праздниками, поскольку традиционно в предпраздничные дни растут объемы продаж спиртного и, как следствие, доля низкокачественного алкоголя.

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Летом этого года была увеличена ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам.

Так, в статье 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» выросла сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей. Теперь за незаконную реализацию слабоалкогольной продукции, такой как пиво, сумма штрафа составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А за нелегальную продажу более крепкого спиртного предприниматель может быть оштрафован на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.