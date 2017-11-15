«Приморье — территория дружбы» становится шире

Огромную, если не определяющую роль в сохранении межнационального согласия и популяризации культур различных народов Приморья несут СМИ. В последние годы нарушения законодательства при освещении межнациональных отношений встречаются реже, сообщает «АиФ».

«Мы работаем над тем, что нужно и важно, приобщаем детей к человеческим ценностям, рассказываем подрастающему поколению о корнях, истории, прививаем детям доброе и светлое, — утверждает руководитель «Центра украинской культуры «Горлица» Татьяна Ткаченко. — При таком подходе вырастает достойный гражданин, надежный друг и ответственный работник. Нам есть, о чем рассказать, и мы готовы к сотрудничеству с представителями СМИ».

«СМИ стали чаще освещать тему межнациональных отношений, — говорит директор департамента информационной политики администрации Приморского края Алексей Казаков. — Мы встречаем меньше ошибок. Еще несколько лет назад бывало, что публикации в средствах массовой информации провоцировали межнациональные конфликты, а не умиротворяли их».

«За последние годы СМИ стали гораздо грамотнее писать на тему межнациональных отношений, — говорит начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Приморскому краю Сергей Третьяков. — Редакции больше не нарушают законодательство по данному вопросу, и это радует».

При поддержке бюджета региона третий год работают проекты «Приморье — территория дружбы», «Многонациональное Приморье». Администрация края ведет работу по увеличению количества публикаций в СМИ на тему межнациональных отношений в крае, повышения качества содержания данных материалов. Все это положительно отражается на согласии между народами, способствует профилактике экстремизма.