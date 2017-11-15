«Приморье — территория дружбы» становится шире
Благодаря СМИ укрепляются межнациональные отношения.
Благодаря СМИ укрепляются межнациональные отношения.
Огромную, если не определяющую роль в сохранении межнационального согласия и популяризации культур различных народов Приморья несут СМИ. В последние годы нарушения законодательства при освещении межнациональных отношений встречаются реже, сообщает «АиФ».
«Мы работаем над тем, что нужно и важно, приобщаем детей к человеческим ценностям, рассказываем подрастающему поколению о корнях, истории, прививаем детям доброе и светлое, — утверждает руководитель «Центра украинской культуры «Горлица» Татьяна Ткаченко. — При таком подходе вырастает достойный гражданин, надежный друг и ответственный работник. Нам есть, о чем рассказать, и мы готовы к сотрудничеству с представителями СМИ».
«СМИ стали чаще освещать тему межнациональных отношений, — говорит директор департамента информационной политики администрации Приморского края Алексей Казаков. — Мы встречаем меньше ошибок. Еще несколько лет назад бывало, что публикации в средствах массовой информации провоцировали межнациональные конфликты, а не умиротворяли их».
«За последние годы СМИ стали гораздо грамотнее писать на тему межнациональных отношений, — говорит начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Приморскому краю Сергей Третьяков. — Редакции больше не нарушают законодательство по данному вопросу, и это радует».
При поддержке бюджета региона третий год работают проекты «Приморье — территория дружбы», «Многонациональное Приморье». Администрация края ведет работу по увеличению количества публикаций в СМИ на тему межнациональных отношений в крае, повышения качества содержания данных материалов. Все это положительно отражается на согласии между народами, способствует профилактике экстремизма.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, в том числе экстремистской и террористической направленности. Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (экстремизм), предусматривает наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к