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07:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Поднявшему в небо «Оку» новосибирцу запретили летать на аэростате

Напомним, мужчина поднял аэростат на высоту 25 метров без разрешения специальных органов, ранее его оштрафовали на 6,7 тысяч рублей, рассказали в транспортной прокуратуре.

Поднявшему в небо «Оку» новосибирцу запретили летать на аэростате, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, 10, 17 и 28 августа 2017 года с территории одной из баз отдыха в районе микрорайона «Горский» запускали тепловой аэростат АХ-7 с «Окой» вместо корзины на высоту примерно 25−30 метров.

«Подъемы аэростата выполнялись его владельцем в отсутствие у него действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации», — отметили в ведомстве.

Пилот «незаконно использовал воздушное пространство класса “С”: без разрешения органов ОрВД и предоставления плана полета». А 10 августа аэростат поднял «Оку», что «создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата».

Прокуратура провела проверку и нашла нарушения по трем статьям КоАП. Нарушителя оштрафовали на 6 700 рублей.

Теперь прокуратура добилась полного запрета для новосибирца на полеты на аэростате.

«Исковые требования транспортной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

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