Казахстанцы стали реже рожать, но дети чаще выживают

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, численность населения страны на 1 октября 2017 года составила 18, 096 миллиона человек, в том числе городского — 10,383 миллиона (57,4 процента), сельского — 7,713 миллиона человек (42,6 процента).

По сравнению с 1 октября 2016 года численность населения увеличилась на 231,3 тысяч человек или 1,3 процента.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-сентябрь 2017 года составило 293,3 тысяч человек, что на 6,2 процента меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,74 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-сентябрем 2016 года снизился на 18,0 тысяч человек или на 8,5 процента и составил 194,9 тысяч человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,45 человек.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 98,4 тысяч человек, что на 1,3 процента меньше, чем в январе-сентябре 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,29 умерших на 1000 человек.

За январь-сентябрь 2017 года в республике зарегистрировано 2386 умерших младенца в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 13 процентов.

«Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-сентябре 2017 года умерло 1195 младенцев или 50,1 процента от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 574 или 24,1 процента, от болезней органов дыхания — 151 или 6,3 процента и от несчастных случаев, отравлений и травм — 129 или 5,4 процента. За январь-сентябрь 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,14 случаев на 1000 родившихся», — прокомментировали в ведомстве.

При этом, в Казахстане по прежнему наблюдается отрицательное сальдо миграции.