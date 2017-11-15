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07:46 (мск), источник: dostup1.ru

Экологическая разработка челябинки получит премию Госдумы

Научный проект студентки ЮУрГУ стал победителем в конкурсе «Вперед к открытиям» в рамках Проекта 5−100.

Студентка первого курса Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета Анастасия Федосова разработала технологию утилизации отходов латуни и отработанных травильных растворов — ее разработка уже запатентована и внедрена на предприятии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Я начала заниматься своей разработкой еще в 10 классе. В итоге мы с научным руководителем Алексеем Ахлюстиным разработали технологию утилизации отходов латуни и отработанных травильных растворов, внедрили на местном гальваническом предприятии и получили патент на изобретение», — рассказывает Анастасия.

Проблема гальванических отходов производств на сегодняшний день является актуальной и острой. Ионы тяжелых металлов вредят населению и экологии. Переработка отходов латуни стандартно производится путем сжигания, а разработка Анастасии позволяет решить эту проблему.

«Чаще всего на предприятиях пользуются стандартной технологией, но она требует дополнительных затрат и оказывает крайне негативное влияние на экологию», — отметила студентка.

Кроме решения экологической проблемы, разработка Анастасии Федосовой позволяет предприятию получать ценные химические материалы и экономить порядка 1 млн рублей в год. Технология позволяет удовлетворить интересы предприятий и страны в целом.

Научный проект стал победителем в конкурсе ЮУрГУ «Вперед к открытиям» в рамках Проекта 5−100. Кроме того, студентку пригласили в Госдуму для вручения экологической премии. В дальнейшем она планирует развивать и совершенствовать свою разработку.

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 Экологическая разработка челябинки получит премию Госдумы
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