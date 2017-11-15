Челябинская область первая среди регионов заключила соглашение с Большим театром
Главный театр страны приедет на гастроли в Челябинск осенью 2018 года.
Главный театр страны приедет на гастроли в Челябинск осенью 2018 года.
В Москве губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором государственного академического Большого театра России Владимиром Уриным — это первое соглашение, которое главный театр страны заключил с регионом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В рамках соглашения в 2018 году в Южном Урале состоятся гастроли московских артистов. Планируется организация выступлений солистов и дирижеров главного театра страны. Большой театр будет содействовать организации гастролей,
«Для всех нас Большой театр — это один из главных символов страны и национальное достояние. На него равняется вся театральная жизнь в регионах. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся большие возможности в проведении гастролей, образовательных программ,
По договоренности часть декораций московский театр передаст Челябинскому театру оперы и балета имени Глинки. Напомним, предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе визита Владимира Урина в Челябинск для участия в Уральском театральном форуме. Соглашение заключено сроком на 5 лет.
По словам первого замминистра культуры Челябинской области Григория Цукермана, Большой театр приедет на гастроли в южноуральскую столицу осенью 2018 года. «Большой театр приедет в Челябинск на гастроли уже следующей осенью, в октябре. Планируем, что это будет целый фестиваль, в котором примут участие и другие театры. Пока неизвестно, какой спектакль увидят челябинцы. Параметры нашей сцены заметно отличаются от столичной, в связи с чем, далеко не все постановки могут поместиться. Хотелось бы, чтобы это была премьера», — рассказал Цукерман.