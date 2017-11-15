Челябинская область первая среди регионов заключила соглашение с Большим театром

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В Москве губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором государственного академического Большого театра России Владимиром Уриным — это первое соглашение, которое главный театр страны заключил с регионом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В рамках соглашения в 2018 году в Южном Урале состоятся гастроли московских артистов. Планируется организация выступлений солистов и дирижеров главного театра страны. Большой театр будет содействовать организации гастролей, мастер-классов и семинаров, предоставлению в аренду декораций, костюмов, реквизита и проводить консультации. Челябинск одним из первых сможет увидеть готовящуюся в Большом театре премьерную постановку, а южноуральская труппа планирует представить в Москве сразу два своих спектакля.

«Для всех нас Большой театр — это один из главных символов страны и национальное достояние. На него равняется вся театральная жизнь в регионах. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся большие возможности в проведении гастролей, образовательных программ, мастер-классов. А главное, высокое искусство и мастерство станут ближе и доступнее челябинским зрителям», — подчеркнул Борис Дубровский.

По договоренности часть декораций московский театр передаст Челябинскому театру оперы и балета имени Глинки. Напомним, предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе визита Владимира Урина в Челябинск для участия в Уральском театральном форуме. Соглашение заключено сроком на 5 лет.