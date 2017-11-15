Призывников оденут в куртки и ботинки нового образца

Как пояснили военные, у курток улучшен фасон, они пошиты из современных материалов, в три раза лучше сохраняющих тепло. Что касается обуви, призывникам теперь выдают зимние ботинки с высокими берцами с системой влагоотведения и повышенной защитой от холода.