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07:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Призывников оденут в куртки и ботинки нового образца

Новобранцы в ходе стартовавшей 1 октября призывной кампании впервые начали получать демисезонные куртки и зимние ботинки нового образца, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе Центрального военного округа.

Как пояснили военные, у курток улучшен фасон, они пошиты из современных материалов, в три раза лучше сохраняющих тепло. Что касается обуви, призывникам теперь выдают зимние ботинки с высокими берцами с системой влагоотведения и повышенной защитой от холода.

Добавим, осенняя призывная кампания завершится 31 декабря, планируется, что на службу в в войска ЦВО отправятся более 57 тыс.новобранцев. Всего в Вооруженные силы страны будет призвано 134 тыс. человек.

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