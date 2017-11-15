Призывников оденут в куртки и ботинки нового образца
Новобранцы в ходе стартовавшей 1 октября призывной кампании впервые начали получать демисезонные куртки и зимние ботинки нового образца, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
Новобранцы в ходе стартовавшей 1 октября призывной кампании впервые начали получать демисезонные куртки и зимние ботинки нового образца, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
Как пояснили военные, у курток улучшен фасон, они пошиты из современных материалов, в три раза лучше сохраняющих тепло. Что касается обуви, призывникам теперь выдают зимние ботинки с высокими берцами с системой влагоотведения и повышенной защитой от холода.
Добавим, осенняя призывная кампания завершится 31 декабря, планируется, что на службу в в войска ЦВО отправятся более 57 тыс.новобранцев. Всего в Вооруженные силы страны будет призвано 134 тыс. человек.