Итальянка подала в суд на слишком молчаливого мужа

Жительница города Кивассо, в провинции Турина, подала в суд на своего бывшего мужа, по-прежнего проживающего с ней под одной крышей, за его чрезмерную молчаливость.

Мужчина, 57-летний бизнесмен из Кивассо, обвиняется в семейном жестоком обращении: несмотря на то, что он никогда не поднимал руки на жену и сына, итальянка считает, что не разговаривая с членами семьи длительные периоды, он пытается сломить их психически стабильное состояние и подорвать эмоциональное здоровье.