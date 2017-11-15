Итальянка подала в суд на слишком молчаливого мужа
Судебное разбирательство состоится в городе Ивреа, приговор будет вынесен 28 февраля.
Судебное разбирательство состоится в городе Ивреа, приговор будет вынесен 28 февраля.
Жительница города Кивассо, в провинции Турина, подала в суд на своего бывшего мужа,
Мужчина, 57-летний бизнесмен из Кивассо, обвиняется в семейном жестоком обращении: несмотря на то, что он никогда не поднимал руки на жену и сына, итальянка считает, что не разговаривая с членами семьи длительные периоды, он пытается сломить их психически стабильное состояние и подорвать эмоциональное здоровье.
Суд Ивреи принял иск женщины. Приговор молчаливому итальянцу будет вынесен 28 февраля, сообщает