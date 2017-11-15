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07:52 (мск), источник: Noi.md

Итальянка подала в суд на слишком молчаливого мужа

Судебное разбирательство состоится в городе Ивреа, приговор будет вынесен 28 февраля.

Жительница города Кивассо, в провинции Турина, подала в суд на своего бывшего мужа, по-прежнего проживающего с ней под одной крышей, за его чрезмерную молчаливость.

Мужчина, 57-летний бизнесмен из Кивассо, обвиняется в семейном жестоком обращении: несмотря на то, что он никогда не поднимал руки на жену и сына, итальянка считает, что не разговаривая с членами семьи длительные периоды, он пытается сломить их психически стабильное состояние и подорвать эмоциональное здоровье.

Суд Ивреи принял иск женщины. Приговор молчаливому итальянцу будет вынесен 28 февраля, сообщает italia-ru.com со ссылкой на газету «La Repubblica».

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Итальянка подала в суд на слишком молчаливого мужа
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