РЖД приступили к перевозкам пассажиров в обход Украины

Источник: ИА REGNUM

К строительству линии, которая огибает территорию Украины на 137 километров, начали строить сразу после ухудшения отношений между двумя государствами в 2014 году. Строительство участка было завершено в августе, а начать движение поездов планировали к осени.

Ранее директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал, что пассажирские поезда на участке запустят поэтапно: сначала те, что не имеют промежуточных остановок на старой линии, а по мере готовности — «целиком и полностью». Планировалось, что полный переход на обходной путь будет осуществлен в 2018 году.

Отмечалось также, что будет изменено движение поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в южном направлении.

«Из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении», — сообщала пресс-служба ЮВЖД 3 октября.