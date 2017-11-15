Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?

Источник: РИА Новости

«Мы как-то остановились по дороге на Ольхон (крупнейший остров на озере Байкал. — Прим. ред.) и увидели, что китайцы с огромными баулами куда-то идут. Посмотрели за ними — и увидели даже не свалку, а просто мусор разбросанный. И китайцы выбрасывают там эти свои огромные пакеты. Мы им делаем замечание, а они: «Ну тут же мусор и так валяется, вот и мы выкинули».

И ведь сложно их обвинить или как-то остановить, считает Анастасия: «Действительно, а ведь кто-то этот мусор там вначале бросил. Грязные берега, хаотичный, неорганизованный туризм — это в целом сейчас проблема Байкала».

Откуда взялась байкальская грязь

Туристические объекты на Байкале регулярно проверяют. Регулярно фиксируют незаконный сброс отходов в самое глубокое озеро мира. Вода в нем — изначально чистейшая, но туда постоянно попадают отходы из реки Селенги (от городов Монголии и российских предприятий и водостоков), а также от незаконных мини-гостиниц и турбаз по берегам всего Байкала.

Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group «360 минут» | Источник: РИА "Новости"

Только по результатам одной недавней прокурорской проверки выявлено, что большая часть баз отдыха на Ольхоне работает незаконно и сбрасывает отходы в озеро.

Выяснилось, что лишь три турбазы на острове — это действительно туристические объекты (из 19 проинспектированных). Земли еще шестнадцати зарегистрированы либо под индивидуальное строительство, либо как подсобное хозяйство. Следовательно, заниматься приемом туристов они не могут. Ранее появлялась информация о различных нарушениях в других пятидесяти базах отдыха Ольхонского района.

Кроме того, в результате проверки выяснилось, что более половины баз отдыха не имеет лицензий на забор подземных вод. При этом состояние скважин не отвечает необходимым санитарным требованиям.

Паром на остров Ольхон | Источник: РИА "Новости"

«Зафиксированы многочисленные факты размещения негерметичных выгребных ям и надворных туалетов. Система сбора жидких бытовых отходов не налажена, все туристические объекты ведут сброс канализационных стоков в грунт, причиняя вред земельным и водным ресурсам», — сообщили представители прокуратуры Иркутской области.

Китайские туристы: желанные гости или захватчики?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQC5Yn6ld-t/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Байкал, Сибирь, В путь палатку (@v_put_palatku)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-03T09:58:28+00:00">Фев 3 2017 в 1:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, причем здесь Китай? А просто с недавних пор владельцами мини-гостиниц и хостелов становится все больше выходцев из Китая. Участки в прибайкальских поселках раскупаются в собственность, на них строятся малоэтажные дома, туда приезжают китайские туристы. Только доходов в местные бюджеты при этом практически нет: все новые особняки или коттеджи, переоборудованные под небольшие отели, в большинстве случаев считаются просто частными владениями, то есть обычными домами, а туристы — вроде как просто гости хозяев). И с них никаких налогов, никаких обязательств — ничего.

По данным Ростуризма, поток китайских туристов в Иркутскую область в 2016 году вырос на 158 процентов по сравнению с предыдущим годом.

На Байкале китайские туристы ведут себя примерно так же, как и везде: держатся группами, едят в своих проверенных местах, сувениры и подарки покупают опять же в своих магазинах (чаще дороже, чем в обычных российских). Сами туры стоят у китайских турагентств дешево (предложения российских туроператоров в сравнении с ними уже неконкурентоспособны).

Позже миллионы юаней с помощью китайских гидов, которые водят туристов по магазинам соотечественников, остаются в китайском же бизнесе.

«Путешествовать по России предпочитают пары, в которых супругам за пятьдесят, — говорит Анна Сибиркина, руководитель программы China Friendly туристической ассоциации “Мир без границ”. — Чаще всего они приезжают в Москву и Санкт-Петербург. А чтобы подышать чистым воздухом, толпы туристов с рюкзаками отправляются на берега Байкала».

Поселок Сахюрта на Малом море, где находится переправа на остров Ольхон. | Источник: РИА "Новости"

Почти вся территория вокруг Байкала является заповедной, там ничего строить нельзя. «А в деревнях и поселках — пожалуйста, можно купить участки, например в Бугультейке или Хужире», — рассказывает тревел-блогер Анастасия Емельянова.

Никто не мешает выкупить у местных жителей землю и строить дома, пусть не в 20 метрах от воды, но тоже совсем рядом. Так, собственно, на берегах Байкала и оказались китайцы, к которым, впрочем, местные жители и туристы относятся вполне терпимо и дружелюбно. Анастасия Емельянова Тревел-блогер

Пока арифметика простая: деньги китайских туристов, которые могли бы поступать в российский бюджет и работать на российский бизнес, возвращаются в Китай, а байкальскую воду, землю и воздух иностранные граждане используют практически бесплатно.

Проблемы туристического Байкала

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.26086956521739% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbS2BxMFQ7Z/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от news_irkutsk_obl (@news_irkutsk_obl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-10T00:22:19+00:00">Ноя 9 2017 в 4:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В любом случае основные проблемы туристической отрасли вокруг озера Байкал связаны все же не с гостями из Китая. Да, периодически в соцсетях появляются возмущенные комментарии по поводу того, что наши соотечественники отказываются селиться в гостиницах после того, как там отдохнули китайские туристы (те якобы готовят там свою еду, специфический запах которой не выветривается из деревянных коттеджей). Да и за вывоз мусора хозяева китайских «отелей» не платят.

Но ведь те же мусорные свалки появляются в заповедных местах в гораздо большем количестве именно после российских туристов, которых в этих местах на порядок больше китайских.

Для сравнения: за девять месяцев текущего года Иркутскую область посетили около 120 тысяч туристов из Китая. «Это 10% от общего количества туристских прибытий в регион, — сообщили в РИА Новости в пресс-службе правительства Иркутской области. — Что касается сбора отходов, то сейчас это одна из наиболее трудноразрешимых проблем. Как отмечалось на совещании в правительстве Иркутской области в июне 2017 года, «сложившаяся ситуация остается крайне напряженной и требует незамедлительного вмешательства, консолидации всех имеющихся сил и средств. Единственный полигон Ольхонского района фактически не способен принять накапливаемый объем мусора».

По мнению президента России Владимира Путина, который в августе этого года побывал на Байкале, «бесконтрольность так называемых диких туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоемах», а «стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия — часто к игнорированию ими экологических норм».

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«Очевидно, что организованный турпоток на Байкал приносит региону гораздо меньше проблем и гораздо больше денег», — считают и в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Агентство по туризму Иркутской области участвует в работе проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны», основной идеей которого является сохранение уникальной экосистемы озера.

На основании проведенного анализа спроектированы основные маршруты для разных видов туризма. «Создание инфраструктуры на этих маршрутах позволит перераспределить потоки отдыхающих, — заявили РИА Новости в пресс-службе Иркутской области. — Также это позволит добиться повышения экономической эффективности при одновременном снижении антропогенной нагрузки.

«Байкал — это и нетронутая дикая природа, и простая, малоразвитая инфраструктура размещения и досуга с большими расстояниями и плохими дорогами. Продавая такие туры, надо четко и ясно дать понять клиенту, что его ждет. Этого сегодня большинство агентов не делают вообще», — рассказали в пресс-службе компании «Русский Экспресс».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXuG_4FgJ6T/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Илья Буянов (@ilya.buyanov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-13T04:24:31+00:00">Авг 12 2017 в 9:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За резко возросшим интересом к отдыху на озере Байкал и стихийным строительным бумом в близлежащих поселках должно, по идее, последовать разумное и планомерное благоустройство, а также обеспечение экологической безопасности. С этим на Байкале пока проблемы.

Особое место в заповедной системе занимает Байкальская территория, для которой наиболее актуальны вопросы отсутствия очистных сооружений на предприятиях и в портах, размещения отходов от хозяйственной и рекреационной деятельности, незаконного строительства в водоохранной зоне. Юрий Чайка Генпрокурор России

К тому же имеются проблемы со строительством дорог на заповедных территориях и с транспортной доступностью региона. Умар Рамазанов, назначенный 9 ноября исполняющим обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщил РИА Новости, что дорога в поселок Хужир на острове Ольхон, а также некоторые другие территории, где уже ведется хозяйственная деятельность, будут исключены из природоохранной зоны. По его словам, «этот вопрос стоял на повестке дня более 30 лет».

Транспортный коллапс, к примеру, наблюдался этим летом на паромной переправе к острову Ольхон. Туристов на острове было так много, что паромы едва справлялись со все возрастающим потоком.

Долгая байкальская дорога

В конце июля произошел сбой в системе управления паромом «Семен Батагаев», запущенным в эксплуатацию в этом сезоне. Работу судна приостановили, на рейсах осталось два небольших парома, в результате 30 июля в очереди на материк стояло около 700 автомобилей.

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«Это просто конец света, люди друг у друга пирожки и чебуреки выхватывали, кошмар!», «Камнями люди дрались, строили баррикады!», «Желания нет больше так ездить отдыхать (на Байкале. — Прим. ред.)» — это лишь немногие и самые, пожалуй, сдержанные реплики туристов, простоявших в очереди более 15 часов без воды, еды и туалетов (в соцсетях возмущенные отдыхающие в выражениях, естественно, не стеснялись).

Можно, конечно, обвинять самих туристов в том, что они повсюду мусорят или слишком агрессивно себя ведут в стрессовых ситуациях. Но кто эти ситуации допустил?

Не хватает летом паромов, а зимой хивусов (катеров на воздушной подушке) — кто мешает ввести дополнительные рейсы? Туристы и владельцы коттеджей устраивают стихийные свалки — а куда им выкидывать мусор, если необходимых контейнеров просто нет?

В результате, чтобы очистить берега Байкала, ежегодно проводятся масштабные акции волонтеров: сотни людей приезжают в заповедные места, чтобы сделать за власти (и местные, и федеральные) их работу.

Международный слет шаманов «Тайлаган» в поселке Хужир на острове Ольхон | Источник: РИА "Новости"

А пока в Иркутской области шаманы просят силы природы помочь заповедному Байкалу. Задобрить духов воды пытаются Олег Шобокшонов, Илья Амаханов и Мария Бадагуева, инициировавшие специальный обряд. Как объяснили РИА Новости сами бурятские шаманы, поскольку люди загрязняют берега, вырубают лес и сбрасывают в воду отходы, то духи отворачиваются от них.

«Поэтому мы, собравшись вместе перед наступлением холодов, решили еще раз попросить наших богов не гневаться, стать добрее», — рассказала шаманка Мария Бадагуева.

На всякий случай пусть поколдуют там по-хорошему — не помешает пока.