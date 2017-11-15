Монголия просит помощи Приангарья в восстановлении Ботанического сада в Улан-Баторе
Опыт Иркутской области может вдохнуть новую жизнь в заповедник.
Опыт Иркутской области может вдохнуть новую жизнь в заповедник.
Монголия просит Иркутскую область помочь с восстановлением генетического фонда эндемичных, редких и полезных растений в Ботаническом саду
Просьба от монгольской стороны прозвучала во время встречи делегации Законодательного собрания Иркутской области с зарубежными парламентариями.
Как было озвучено на встрече с представителями
Депутаты Великого Государственного Хурала Монголии отметили, что в Иркутской области находится сразу несколько ботанических садов, дендро— и лесопарков. В частности, это ботанический сад ИГУ, дендропарк Байкальского музея ИНЦ СО РАН в Листвянке, дендрологическая парковая зона «Академгородок» в Иркутске.
Сергей Брилка в свою очередь рассказал, что иркутский сад им. Топсона в этом году начали восстанавливать в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Городская среда».
Кроме того, Сергей Брилка отметил, что Законодательное собрание Иркутской области готово оказать содействие монгольской стороне в установлении контактов с иркутскими учеными.