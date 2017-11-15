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08:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Монголия просит помощи Приангарья в восстановлении Ботанического сада в Улан-Баторе

Опыт Иркутской области может вдохнуть новую жизнь в заповедник.

Источник: IrkutskMedia.ru

Монголия просит Иркутскую область помочь с восстановлением генетического фонда эндемичных, редких и полезных растений в Ботаническом саду Улан-Батора. Как отметили депутаты Великого Государственного Хурала Монголии опыт Приангарья мог бы помочь вдохнуть новую жизнь в Ботанический сад Улан-Батора, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Просьба от монгольской стороны прозвучала во время встречи делегации Законодательного собрания Иркутской области с зарубежными парламентариями.

Как было озвучено на встрече с представителями монголо-российской межпарламентской группы, в 1970-х годах с целью сохранения генетического фонда эндемичных, редких и полезных растений в восточной части Улан-Батора был создан Ботанический сад, где на сегодня собрано более 100-та видов уникальных растений. По соседству находится дендрарий, где проведены работы по окультуриванию около 800 видов древесных растений, в настоящее время в дендрарии выращивается 50 тысяч саженцев. Деятельность этих садов ограничена не только в связи с недостаточным финансированием, но и из-за нехватки квалифицированных кадров.

Депутаты Великого Государственного Хурала Монголии отметили, что в Иркутской области находится сразу несколько ботанических садов, дендро— и лесопарков. В частности, это ботанический сад ИГУ, дендропарк Байкальского музея ИНЦ СО РАН в Листвянке, дендрологическая парковая зона «Академгородок» в Иркутске.

Сергей Брилка в свою очередь рассказал, что иркутский сад им. Топсона в этом году начали восстанавливать в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Городская среда».

Кроме того, Сергей Брилка отметил, что Законодательное собрание Иркутской области готово оказать содействие монгольской стороне в установлении контактов с иркутскими учеными.

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