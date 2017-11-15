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08:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Студентов УрФУ «выселят» из общежитий в мае ради ЧМ-2018

Заявил независимый профком УрФУ.

Источник: УралИнформБюро

Студентов Уральского федерального университета начнут выселять из общежитий с 15 мая 2018 года. Об этом сообщил руководитель независимого профкома вуза Дмитрий Трынов, передает «Уралинформбюро».

«Якобы “решение уже принято” и студенты подписывают соответствующие уведомления. Разумеется, это скажется и на учебном процессе, семестр будет свернут, сессия перенесена на более ранний срок, а зимние каникулы отменены вовсе», — написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее в пресс-службе УрФУ информацию о преждевременном выселении студентов опровергли, заявив, что распоряжений насчет изменений учебного процесса от Министерства образования и науки РФ не поступало.

Между тем, в Минобрнауки случайно подтвердили планы по выселению учащихся на на период проведения ЧМ-2018. В ведомстве завили, что принудительного выселения студентов не ожидается, однако графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования.

В конце октября прошла информация о том, что студентам екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018. Российский студенческий союз даже направил в правительство обращение с просьбой не допустить досрочного выселения учащихся из общежитий в следующем году.

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