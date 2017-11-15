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12:14 (мск), источник: Sputnik

Преподаватели и учащиеся Ташкентского юрколледжа пройдут проверку

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Все преподаватели и учащиеся Ташкентского юридического колледжа, где произошла поножовщина, пройдут дополнительную проверку, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Правительство Узбекистана образовало специальную Комиссию по изучению и совершенствованию деятельности Ташкентского юридического колледжа Министерства юстиции. Она должна в месячный срок провести аттестацию руководящих и педагогических кадров и обеспечить укомплектование колледжа новыми специалистами.

Кроме того, Минюст совместно с Центром среднего специального, профессионального образования до середины декабря разработают Положение об оценке знаний учащихся юридического колледжа, а также его обновленный устав.

Эти меры приняты в связи с выявленными в колледже системными нарушениями законодательства, приведшими к формированию пагубной атмосферы и деградации учебно-воспитательного процесса.

Правительство разрешило руководству колледжа отчислять учащихся, наряду с установленным законодательством порядком, за нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, включая непосещение по неуважительной причине учебных занятий более 74 часов в течение семестра, а также за нарушение правил этического поведения.

Кроме того, планируется разработать специальные Правила этического поведения в колледже и Правила внутреннего распорядка, пересмотреть механизм работы кураторов.

Напомним, что 6 октября примерно в 10:05 на территории Ташкентского юридического колледжа, расположенного в Учтепинском районе столицы, между учащимися третьего курса Саидкамроном Саидвохидовым, Асадбеком Парпибоевым и Рахматиллой Ёркориевым возникла ссора, закончившаяся поножовщиной.

17-летний Саидкамрон Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению Парпибоеву и Ёркориеву. Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, Асадбек Парпибоев скончался от большой кровопотери. Рахматилле Ёркориеву в больнице была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отправлен домой.

На следующий день после поножовщины директор колледжа Наталья Темирова за грубейшие нарушения служебного долга и систематическое ненадлежащее исполнение служебных обязанностей была уволена и лишена специального звания — классного чина «Советник юстиции 2 класса».

Проведенная проверка деятельности учреждения выявила порочную практику при подборе и работе с кадрами, включая кумовство, клановость и злоупотребления, а также высокую текучесть и резкое снижение профессионального уровня педагогов.

В колледже была низкая исполнительская дисциплина, открытое игнорирование поручений и указаний вышестоящих инстанций, безответственное отношение к делопроизводству, грубые нарушения порядка организации учебного процесса, невыполнение предписанных мер по осуществлению контроля посещаемости учащимися учебных занятий, срыв самими преподавателями учебных занятий.

Активно распространились в колледже и поборы под видом проведения различных «полезных» мероприятий, что способствовало появлению нездоровой атмосферы во взаимоотношениях между руководящими, педагогическими кадрами и учащимися, их родителями. Также были отмечены необоснованное завышение оценок знаний учащихся, нарушение установленных норм при оформлении и выдаче дипломов выпускникам.

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