В Челябинск приедет главный Дед Мороз страны

«На следующий день, 23 ноября, по этому поводу в парке культуры и отдыха им. Гагарина пройдет открытое праздничное мероприятие, на которое приглашаются все желающие. Оно начнется в 13:00», — рассказали в администрации города.

Кроме этого, в двухдневном графике пребывания Деда Мороза — большая социальная программа. Он посетит многодетные семьи и социальные учреждения для детей и подростков.

«Новогоднее путешествие Деда Мороза» — совместный проект администрации Вологодской области, где расположен Великий Устюг — официальная столица Деда Мороза, и ОАО «РЖД». Он проводится во второй раз.