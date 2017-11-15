В Челябинск приедет главный Дед Мороз страны
Челябинск вошел в маршрут предноговогоднего турне по городам России главного Деда Мороза страны. Сказочный персонаж приедет в Челябинск 22 ноября.
Челябинск вошел в маршрут предноговогоднего турне по городам России главного Деда Мороза страны. Сказочный персонаж приедет в Челябинск 22 ноября.
«На следующий день, 23 ноября, по этому поводу в парке культуры и отдыха им. Гагарина пройдет открытое праздничное мероприятие, на которое приглашаются все желающие. Оно начнется в 13:00», — рассказали в администрации города.
Кроме этого, в двухдневном графике пребывания Деда Мороза — большая социальная программа. Он посетит многодетные семьи и социальные учреждения для детей и подростков.
«Новогоднее путешествие Деда Мороза» — совместный проект администрации Вологодской области, где расположен Великий Устюг — официальная столица Деда Мороза, и ОАО «РЖД». Он проводится во второй раз.
В этом году новогодний Дед начал свой вояж в начале ноября во Владивостоке и уже побывал в Иркутске, Красноярске, Томске, Кемерово и Барнауле. В Челябинск Дед Мороз приедет из Тюмени.