Рим Хасанов стал «Почётным гражданином города Уфы»
Решение о присвоении известному композитору почётного звания было принято на заседании горсовета Уфы 15 ноября.
Решение о присвоении известному композитору почётного звания было принято на заседании горсовета Уфы 15 ноября.
Народные избранники отметили многолетнюю творческую деятельность, выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, активное участие в культурной и общественной жизни столицы и республики знаменитого земляка.
Рим Хасанов — заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, член Союза композиторов СССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.
В список Почётных граждан входят Рима Баталова, Михаил Чванов, Равиль Бикбаев, Зухра Валеева, Гюлли Мубарякова, Миляуша Муртазина, Рашит Бадыков.