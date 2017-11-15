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08:56 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рим Хасанов стал «Почётным гражданином города Уфы»

Решение о присвоении известному композитору почётного звания было принято на заседании горсовета Уфы 15 ноября.

Источник: ГТРК Башкортостан

Народные избранники отметили многолетнюю творческую деятельность, выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, активное участие в культурной и общественной жизни столицы и республики знаменитого земляка.

Рим Хасанов — заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, член Союза композиторов СССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

В список Почётных граждан входят Рима Баталова, Михаил Чванов, Равиль Бикбаев, Зухра Валеева, Гюлли Мубарякова, Миляуша Муртазина, Рашит Бадыков.

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