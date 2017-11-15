Грузинская группа Mgzavrebi выступит в Воронеже 21 ноября

Концерт грузинской группы Mgzavrebi состоится в воронежском клубе AURA (проспект Революции, 56) во вторник, 21 ноября. Коллектив представит песни с нового альбома «Iasamani». Вход по билетам.

На третьем воронежском концерте грузинские музыканты исполнят как старые песни, так и композиции с альбома Iasamani (в переводе с грузинского — «Сирень»), который увидел свет в 2016 году. Выходом новой пластинки Mgzavrebi отметили десятилетие коллектива. Альбом Iasamani музыканты посвятили «своим дедушкам, бабушкам, родителям, а также семьям, друзьям и слушателям — всем, кто был с группой все эти десять лет». Пластинка стартовала в первой тройке в чарте продаж российского iTunes, уступив только новым альбомам Sting и Enigma.

Ноябрьский концерт станет третьим выступлением грузинских музыкантов в Воронеже. Впервые Mgzavrebi играли в Воронеже на опен-эйре «Музыка мира в Белом колодце» в рамках пятого Платоновского фестиваля искусств. В 2016 году грузинский коллектив приезжал с концертом в Воронежскую филармонию.