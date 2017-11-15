Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
7 неловких вопросов сексологу
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Умерла актриса Вера Вельяминова
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
09:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Грузинская группа Mgzavrebi выступит в Воронеже 21 ноября

Концерт пройдет в клубе AURA.

Концерт грузинской группы Mgzavrebi состоится в воронежском клубе AURA (проспект Революции, 56) во вторник, 21 ноября. Коллектив представит песни с нового альбома «Iasamani». Вход по билетам.

На третьем воронежском концерте грузинские музыканты исполнят как старые песни, так и композиции с альбома Iasamani (в переводе с грузинского — «Сирень»), который увидел свет в 2016 году. Выходом новой пластинки Mgzavrebi отметили десятилетие коллектива. Альбом Iasamani музыканты посвятили «своим дедушкам, бабушкам, родителям, а также семьям, друзьям и слушателям — всем, кто был с группой все эти десять лет». Пластинка стартовала в первой тройке в чарте продаж российского iTunes, уступив только новым альбомам Sting и Enigma.

Ноябрьский концерт станет третьим выступлением грузинских музыкантов в Воронеже. Впервые Mgzavrebi играли в Воронеже на опен-эйре «Музыка мира в Белом колодце» в рамках пятого Платоновского фестиваля искусств. В 2016 году грузинский коллектив приезжал с концертом в Воронежскую филармонию.

Mgzavrebi возникла в Тбилиси в 2006 году и сегодня является одной из самых популярных групп Грузии. Название коллектива в переводе с грузинского означает «Путники». Для музыкантов Mgzavrebi важно этническое начало в музыке: члены группы используют в своих песнях традиционное грузинское многоголосие и играют на акустических инструментах — гитаре, губной гармошке, флейте и пандури — грузинском народном аналоге лютни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронеже на площади Ленина установят прошлогоднюю елку
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае: есть жертвы
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
США расследуют денежные переводы российского посольства
Россия поставила ракеты в одну из стран Северной Африки
Правительство повысило требования к эффективности электроламп
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Воспитательница пыталась насильно накормить ребенка В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по выяснению обстоятельств случившегося.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь