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12:10 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте скончался создатель легендарного ансамбля «Садо» Владимир Барамыков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Известный композитор и звукорежиссер Владимир Барамыков ушел из жизни на 69-м году жизни 14 ноября в Ташкенте. Причиной кончины знаменитого деятеля искусства стала долгая и продолжительная болезнь.

Источник: Podrobno.uz

Похороны состоятся сегодня в 12:00 на кладбище Боткина.

Владимир Барамыков известен как создатель одного из первых в Узбекистане музыкальных коллективов «Киберги», а также ансамбля «Садо». В составе знаменитого трио были Кумуш Раззакова, Азиза Мухамедова и Мила Романиди.

В 1981 году на конкурсе Песен стран Содружества в Ялте коллектив занял первое место, а Владимир Барамыков получил диплом «За лучшую постановку концертной программы».

С 1982 года ансамбль с больших успехов гастролировал во многих странах мира: Мадагаскар, Сейшельские острова, Танзания, Руанда, Эфиопия, Вьетнам, Лаос, Германия, Австрия, Швейцария. Коллектив дважды побывал в Афганистане (1982 и 1984).

Владимир Барамыков сотрудничал с такими композиторами и поэтами, как Раймонд Паулс, Илья Резник, Олег Иванов, Лев Ошанин, Давид Тухманов, Юрий Энтин, Евгений Ширяев, Николай Волков, Энмарк Салихов, Дилорам Сайдоминова и другими.

С 1987 года возглавил ансамбль «Наво», а с 1992 года должность гендиректора студии UNA Records.

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