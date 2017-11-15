Главную городскую елку Иркутска начали монтировать в сквере имени Кирова

Источник: IrkutskMedia.ru

Монтаж металлического каркаса 25-метровой главной новогодней елки в сквере имени Кирова Иркутска начался накануне, 14 ноября. Открытие ледового городка и резиденции Деда Мороза состоится 23 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, в этом году главная городская елка изменит свой вид. Новая иллюминация, игрушки и звезда будут золотисто-зеленого цвета. Также вместо ледовой изгороди, вокруг ели установят иллюминационный забор из металлоконструкций. Кроме того, у новогодней ели заменили всю хвою, а это более четырех тысяч веток.

«Перед установкой была проведена ревизия креплений и других элементов конструкции. В течение двух недель рабочие возведут каркас ели», — отметил Виталий Барышников.

Завершить работы по сборке ели и установке иллюминации планируется до 20 декабря.