Главную городскую елку Иркутска начали монтировать в сквере имени Кирова
Открытие ледового городка запланировано на 23 декабря.
Открытие ледового городка запланировано на 23 декабря.
Монтаж металлического каркаса 25-метровой главной новогодней елки в сквере имени Кирова Иркутска начался накануне, 14 ноября. Открытие ледового городка и резиденции Деда Мороза состоится 23 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Как рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, в этом году главная городская елка изменит свой вид. Новая иллюминация, игрушки и звезда будут
«Перед установкой была проведена ревизия креплений и других элементов конструкции. В течение двух недель рабочие возведут каркас ели», — отметил Виталий Барышников.
Завершить работы по сборке ели и установке иллюминации планируется до 20 декабря.
Напомним, что ООО «Ц-9» украсит за 4,03 млн рублей новогоднюю ель в сквере Кирова в Иркутске. Итоги тендера подведены 30 октября.