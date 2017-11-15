В России вступил в силу регламент на табачную продукцию

МОСКВА. 15 ноября в России вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями, пишут «Известия».

Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.

Также будет запрещено наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты.

Помимо этого, нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и т. д.