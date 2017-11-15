Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Скончался Михаил Задорнов
09:08 (мск), источник: Apiural.ru

В России вступил в силу регламент на табачную продукцию

Пачки сигарет будут выглядеть еще страшнее.

МОСКВА. 15 ноября в России вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями, пишут «Известия».

Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.

Также будет запрещено наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты.

Помимо этого, нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и т. д.

В начале ноября портал iz.ru сообщал, что производители табачных изделий попросили правительство России сохранить в тайне состав сигарет. Также они выразили несогласие с некоторыми запретами Минздрава, в частности, с предложением ведомства не разрешать использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Хабаровском крае потерпел крушение пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае: есть жертвы
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
США расследуют денежные переводы российского посольства
Россия поставила «Искандер-Э» в одну из стран Северной Африки
Правительство повысило требования к эффективности электроламп
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь