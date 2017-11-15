В России вступил в силу регламент на табачную продукцию
Пачки сигарет будут выглядеть еще страшнее.
Пачки сигарет будут выглядеть еще страшнее.
МОСКВА. 15 ноября в России вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями, пишут «Известия».
Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение. Размер картинок будет составлять не менее 50% от площади пачки.
Также будет запрещено наносить на упаковки изображения, напоминающие о
Помимо этого, нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие»
В начале ноября портал iz.ru сообщал, что производители табачных изделий попросили правительство России сохранить в тайне состав сигарет. Также они выразили несогласие с некоторыми запретами Минздрава, в частности, с предложением ведомства не разрешать использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов.