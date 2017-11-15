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09:21 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе предприятие задолжало работникам 13 млн рублей зарплаты

После вмешательства прокуратуры долг был погашен.

После прокурорской проверки в Уфе ГУП институт «БашНИИСтрой» погасил долг по зарплате в 13 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Предприятие с марта по июнь этого года задолжало 128 сотрудникам свыше 13 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав работников прокуратура обратилась в суд с заявлениями о выдаче приказов для принудительного взыскания долга. Организация в июне частично погасила дог на 4 млн рублей.

Сейчас сотрудникам института полностью выдана просроченная зарплата.

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