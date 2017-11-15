В Уфе предприятие задолжало работникам 13 млн рублей зарплаты
После вмешательства прокуратуры долг был погашен.
После вмешательства прокуратуры долг был погашен.
После прокурорской проверки в Уфе ГУП институт «БашНИИСтрой» погасил долг по зарплате в 13 млн рублей, сообщает
Предприятие с марта по июнь этого года задолжало 128 сотрудникам свыше 13 млн рублей.
Для восстановления трудовых прав работников прокуратура обратилась в суд с заявлениями о выдаче приказов для принудительного взыскания долга. Организация в июне частично погасила дог на 4 млн рублей.
Сейчас сотрудникам института полностью выдана просроченная зарплата.