В Уфе предприятие задолжало работникам 13 млн рублей зарплаты

После прокурорской проверки в Уфе ГУП институт «БашНИИСтрой» погасил долг по зарплате в 13 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Предприятие с марта по июнь этого года задолжало 128 сотрудникам свыше 13 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав работников прокуратура обратилась в суд с заявлениями о выдаче приказов для принудительного взыскания долга. Организация в июне частично погасила дог на 4 млн рублей.