В Ташкенте открылся центр тестирования трудовых мигрантов
В Ташкенте открылся Центр по комплексному тестированию (ЦКТ) Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минтруде.
В Ташкенте открылся Центр по комплексному тестированию (ЦКТ) Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минтруде.
Центр организован для создания удобств согражданам, которые желают вести трудовую деятельность за пределами Узбекистана, в том числе в Республике Корея. Известно, что для того, чтобы работать в этой стране необходимо пройти квалификационные экзамены
В этот же день прошла регистрация и тестирование граждан, которые бронировали дату и сеанс тестирования на сайте Центра. Как отмечает
Центр по комплексному тестированию будет работать каждый день, кроме воскресенья.
Отметим, на сегодняшний день в сфере внешней трудовой миграции Агентством налажено активное сотрудничество со многими странами, в частности, Российской Федерацией, Республикой Польша, Южной Кореей и Японией. Также ведутся работы по установлению сотрудничества и заключению меморандумов взаимопонимания с различными странами как Казахстан, Турция, Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты.