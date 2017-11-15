В Ташкенте открылся центр тестирования трудовых мигрантов

Источник: Kommersant.uz

Центр организован для создания удобств согражданам, которые желают вести трудовую деятельность за пределами Узбекистана, в том числе в Республике Корея. Известно, что для того, чтобы работать в этой стране необходимо пройти квалификационные экзамены EPS-TOPIK. Для этого требуется изучить корейский язык. Граждане Узбекистана, которые могут свободно читать и общаться на корейском языке, могут проверить свои знания в ЦКТ. Только успешно прошедшие тестирование кандидаты имеют право проходить экзамены — EPS-TOPIK.

В этот же день прошла регистрация и тестирование граждан, которые бронировали дату и сеанс тестирования на сайте Центра. Как отмечает пресс-служба Агентства, система работает без перебоев, само тестирование проводится на базе современного программного обеспечения по методу CBT — Computer Based Testing. Тесты разработаны и интегрированы со специальным программным обеспечением, что в свою очередь, гарантирует объективность оценки знаний.

Центр по комплексному тестированию будет работать каждый день, кроме воскресенья.