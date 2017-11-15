Прокуратура потребовала освободить Енисей от аварийных теплоходов
На очереди еще несколько плавучих «древностей», которые портят вид реки.
На очереди еще несколько плавучих «древностей», которые портят вид реки.
Красноярская природоохранная прокуратура через суд заставила собственников убрать сгоревший и аварийный теплоходы из Енисея.
Как пояснили в краевой прокуратуре, во время очередной проверки Росприроднадзор нашел в Березовском районе Красноярского края два аварийных теплохода, которые владельцы бросили на воде, напротив острова Хороший, но соответствующих разрешений на это не получали. Речь идет о теплоходе «Некрасов», который в 2005 году затонул
«Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника стоечного судна освободить участок акватории реки Енисей. Железнодорожным районным судом Красноярска требования природоохранной прокуратуры удовлетворены, но решение суда еще не вступило в законную силу», — отметили в
В надзорном ведомстве пояснили, что сейчас на рассмотрении судов в Ленинском и Центральном районах Красноярска и в Балахтинском районе Красноярского края находится еще несколько дел. Прокуратура требует освободить реку от дебаркадера, плавучего павильона и сухогрузного теплохода «Превен», которые стоят на акватории реки Енисей вдоль берегов острова Молокова в Красноярске.