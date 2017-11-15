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09:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы неохотно пользуются бесплатной юридической помощью

В краевом парламенте уверены, причина кроется в недостаточной информированности населения и неактуальности базы с контактами адвокатов.

Владивосток, 15 ноября, PrimaMedia.

Вопросы, возникающие в ходе реализации закона «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края», рассмотрели на своем заседании члены комитета по региональной политике и законности. Пока закон о бесплатной юридической помощи не работает в Приморье в полную силу из-за недостаточной информированности населения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

К обсуждению также были привлечены представители Адвокатской палаты Приморья, профильного департамента краевой администрации и приморского управления министерства юстиции РФ.

Депутаты постарались оценить нужный и важный закон, действующий на территории края с 2012 года и предусматривающий оказание населению бесплатной юридической поддержки.

Так, начиная 2015 года, в бюджете края ежегодно планируется 2,9 млн рублей в качестве субсидии приморской Адвокатской палате для оплаты труда и компенсации расходов ее членов, работающих с населением в рамках закона «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края». Однако фактическое освоение от предусмотренного объема финансирования составляет менее 50%. При этом наблюдается снижение как количества граждан, которые воспользовались правом на бесплатную юридическую поддержку, и так адвокатов, участвующих в ее предоставлении. Например, если два года назад такую помощь смогли получить 1511 приморцев, а в ее оказании было задействовано 412 адвокатов, то на 1 ноября нынешнего года — 573 гражданина и 261 адвокат.

Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев видит корни этой проблемы в недостаточной информированности населения о порядке предоставления бесплатной юридической помощи, а также отсутствии актуальных телефонов, адресов и графиков работы адвокатов.

«Как показывает практика, сегодня многие приморцы, имеющие право на бесплатную юридическую поддержку, просто не знают о самой возможности ее получения, — отмечает Джамбулат Текиев. — Другая проблема — контактные данные адвокатов, которые выдаются гражданам, зачастую устаревшие. Поэтому мы сейчас обратились к краевому департаменту по координации правоохранительной деятельности и Адвокатской палате Приморского края с просьбой усилить информационную работу среди населения и актуализировать свои реестры. Вместе нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы финансы, зарезервированные под реализацию закона о бесплатной юридической поддержке, были использованы в полном объеме».

Кроме того, вице-президент Адвокатской конторы Приморского края Владимир Мельников выступил с предложением о расширении категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи, а также перечня случаев ее оказания.

«Сейчас закон в первую очередь работает в интересах малоимущих граждан. И когда к нам обращаются ветераны труда, нам трудно объяснить, почему они не могут получить бесплатную помощь. Между тем, мы считаем, что с учетом недоосвоения средств предоставление этой группе населения права на бесплатную юридическую поддержку не приведет к корректировке бюджета».

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