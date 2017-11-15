Расписание электрички Грязи Воронежские — Воронеж-1 изменится с 24 ноября
Корректировка связана с ремонтными работами на участке Никольское — Избердей.
Корректировка связана с ремонтными работами на участке Никольское — Избердей.
Расписание пригородного поезда № 6350 Грязи Воронежские — Воронеж-1 изменится с 24 ноября, сообщила
Пригородный поезд будет выезжать со станции «Грязи Воронежские» в 14:05. Отправление электрички назначили на 12 минут раньше обычного расписания. Состав будет приезжать в Воронеж в 16:42.