Расписание электрички Грязи Воронежские — Воронеж-1 изменится с 24 ноября

Расписание пригородного поезда № 6350 Грязи Воронежские — Воронеж-1 изменится с 24 ноября, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье». Меру примут из-за проведения ремонтных работ на участке Никольское — Избердей. Электричка будет ходить по обновленному расписанию до 9 декабря.

Пригородный поезд будет выезжать со станции «Грязи Воронежские» в 14:05. Отправление электрички назначили на 12 минут раньше обычного расписания. Состав будет приезжать в Воронеж в 16:42.