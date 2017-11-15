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09:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Расписание электрички Грязи Воронежские — Воронеж-1 изменится с 24 ноября

Корректировка связана с ремонтными работами на участке Никольское — Избердей.

Источник: РИА "Воронеж"

Расписание пригородного поезда № 6350 Грязи Воронежские — Воронеж-1 изменится с 24 ноября, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье». Меру примут из-за проведения ремонтных работ на участке Никольское — Избердей. Электричка будет ходить по обновленному расписанию до 9 декабря.

Пригородный поезд будет выезжать со станции «Грязи Воронежские» в 14:05. Отправление электрички назначили на 12 минут раньше обычного расписания. Состав будет приезжать в Воронеж в 16:42.

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