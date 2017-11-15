Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Российские компании увидели признаки «банковского кризиса»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Мёд и «ожившие картинки» готовит Хабаровский край к Дням ДВ

Дни Дальнего Востока в Москве пройдут с 8 по 16 декабря.

Источник: Хабаровский край сегодня

Большая делегация Хабаровского края, состоящая из представителей власти, бизнеса и культуры примет активное участие в «Днях Дальнего Востока в Москве» — это проект федерального значения, в рамках которого в период с 8 по 16 декабря в разных частях Москвы пройдут культурно-выставочные и деловые мероприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ключевым событием Дней Дальнего Востока станет выставка в «Экспоцентре» с 14 по 16 декабря. В эти дни для студентов и молодых специалистов, желающих получить перспективную работу, пройдет ярмарка вакансий ведущих предприятий Дальневосточного региона. Здесь же можно будет узнать о мерах поддержки переселенцев. Например, о возможностях получения жилья или создания собственного бизнеса на льготных условиях. Особое место на экспозиции отводится демонстрации программы «Дальневосточный гектар».

В региональном блоке экспозиции Хабаровского края, в частности, планируется организовать зону презентации чемпионата мира по хоккею с мячом-2018, который пройдет в краевом центре в январе. Также гости смогут познакомиться с интерактивной книгой, представляющей туристические возможности края и поработать в жанре «оживших картин» — им будет предоставлена возможность самостоятельно разработать собственный дизайн-проект самолета Sukhoi Superjet 100.


Запланирована насыщенная деловая программа. Она предусматривает обсуждение новой экономической политики на Дальнем Востоке. В повестку включены вопросы развития особых экономических режимов и уникальной законодательной «оболочки», благоприятствующих реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития.

Посетители «Экспоцентра» смогут также ознакомиться с аутентичной кухней Дальнего Востока, изделиями народного промысла, увидеть выступления дальневосточных творческих коллективов.

В рамках Дней Дальнего Востока напротив здания мэрии Москвы будет организована «Дальневосточная ярмарка». От Хабаровского края в ней планируется участие ООО «Лесные продукты» и индивидуального предпринимателя Сергея Суровцева. Они предложат жителям и гостям Москвы сиропы из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме того, рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Гера» (торговая марка «Дикий Улов») представит разнообразную рыбную продукцию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Четверг в Хабаровском крае объявлен днём траура
Всероссийский день самбо отметят в Хабаровском крае
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь