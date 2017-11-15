Мёд и «ожившие картинки» готовит Хабаровский край к Дням ДВ

Источник: Хабаровский край сегодня

Большая делегация Хабаровского края, состоящая из представителей власти, бизнеса и культуры примет активное участие в «Днях Дальнего Востока в Москве» — это проект федерального значения, в рамках которого в период с 8 по 16 декабря в разных частях Москвы пройдут культурно-выставочные и деловые мероприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Ключевым событием Дней Дальнего Востока станет выставка в «Экспоцентре» с 14 по 16 декабря. В эти дни для студентов и молодых специалистов, желающих получить перспективную работу, пройдет ярмарка вакансий ведущих предприятий Дальневосточного региона. Здесь же можно будет узнать о мерах поддержки переселенцев. Например, о возможностях получения жилья или создания собственного бизнеса на льготных условиях. Особое место на экспозиции отводится демонстрации программы «Дальневосточный гектар».

В региональном блоке экспозиции Хабаровского края, в частности, планируется организовать зону презентации чемпионата мира по хоккею с мячом-2018, который пройдет в краевом центре в январе. Также гости смогут познакомиться с интерактивной книгой, представляющей туристические возможности края и поработать в жанре «оживших картин» — им будет предоставлена возможность самостоятельно разработать собственный дизайн-проект самолета Sukhoi Superjet 100.