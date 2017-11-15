Мёд и «ожившие картинки» готовит Хабаровский край к Дням ДВ
Дни Дальнего Востока в Москве пройдут с 8 по 16 декабря.
Дни Дальнего Востока в Москве пройдут с 8 по 16 декабря.
Большая делегация Хабаровского края, состоящая из представителей власти, бизнеса и культуры примет активное участие в «Днях Дальнего Востока в Москве» — это проект федерального значения, в рамках которого в период с 8 по 16 декабря в разных частях Москвы пройдут
Ключевым событием Дней Дальнего Востока станет выставка в «Экспоцентре» с 14 по 16 декабря. В эти дни для студентов и молодых специалистов, желающих получить перспективную работу, пройдет ярмарка вакансий ведущих предприятий Дальневосточного региона. Здесь же можно будет узнать о мерах поддержки переселенцев. Например, о возможностях получения жилья или создания собственного бизнеса на льготных условиях. Особое место на экспозиции отводится демонстрации программы «Дальневосточный гектар».
Запланирована насыщенная деловая программа. Она предусматривает обсуждение новой экономической политики на Дальнем Востоке. В повестку включены вопросы развития особых экономических режимов и уникальной законодательной «оболочки», благоприятствующих реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития.
Посетители «Экспоцентра» смогут также ознакомиться с аутентичной кухней Дальнего Востока, изделиями народного промысла, увидеть выступления дальневосточных творческих коллективов.
В рамках Дней Дальнего Востока напротив здания мэрии Москвы будет организована «Дальневосточная ярмарка». От Хабаровского края в ней планируется участие ООО «Лесные продукты» и индивидуального предпринимателя Сергея Суровцева. Они предложат жителям и гостям Москвы сиропы из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме того, рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Гера» (торговая марка «Дикий Улов») представит разнообразную рыбную продукцию.