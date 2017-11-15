Вячеслав Шпорт: Мы выстроим удобную для хабаровчан схему уборки снега

За расчисткой хабаровских дорог от снега проследит глава региона Вячеслав Шпорт. Губернатор заявил, что взял этот вопрос на личный контроль, сообщает портал «Губерния».

«Поручения были даны еще вчера с вечера, [тогда же] активно начали чистить, а сегодня утром в Хабаровске случился коллапс: все встало. Я дал поручение министру ЖКХ, он провел совещание с городом. Они [все] расписали и будут мне докладывать о наличии техники в городе, о чистке», — сказал Вячеслав Шпорт.

По его словам, для многих компаний, отвечающих за уборку дорог, снегопад якобы стал неожиданностью. Из-за этого они не смогли оперативно устранить его последствия.

«Мы сейчас спросим с ответственных. Выстроим схему, которая будет работать так, как это удобно гражданам. Чтобы если снег пошел ночью, его ночью и чистили, а не утром, когда [из-за техники] невозможно проехать», — добавил губернатор.