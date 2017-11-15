Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Почему грипп непобедим
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
Умерла актриса Вера Вельяминова
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Песков сказал «спасибо» за поломку самолёта перед взлетом
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
09:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Каждый пятый екатеринбуржец стал жертвой сексизма

На рабочем месте.

Источник: УралИнформБюро

Жителей Екатеринбурга часто притесняют по половому или возрастному признаку. С подобной проблемой сталкивались как минимум 17% горожан — таков итог опроса 1 096 человек, проведенного порталом «Зарплата.ру».

С сексизмом на работе сталкивались 25% екатеринбурженок, из них каждая третья посетовала на приставания со стороны коллег. 16% респонденток отметили некорректные высказывания других сотрудников, 13% — трудности в продвижении по службе, 12% — снижение уровня зарплаты или премии. Каждая двадцать пятая пожаловалась, что ей не поручают важную работу.

Чаще всего с дискриминацией сталкивались работницы бухгалтерии (15%), сферы недвижимости (14%), услуг (14%) и юриспруденции (13%), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Зарплата.ру».

Среди мужчин в Екатеринбурге жертвой сексизма на работе стал каждый пятый. О несправедливом снижении зарплаты и премии рассказали 41% опрошенных. Предвзятое отношение со стороны коллег отметили 36%. Большинство из мужчин, ответивших утвердительно, работает в сфере продаж (21%), недвижимости (21%), юриспруденции (16%) и информационных технологий (13%).

Стоит отметить, что зачастую некорректные высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев позволяют себе именно представители сильного пола. В этом сознались 25% опрошенных. Однако в некорректном поведении с коллегами не созналась ни одна дама.

«Несмотря на смещающийся тренд в сторону унификации профессий по половому признаку, на работе люди сталкиваются с проявлениями сексизма чаще, чем можно представить. Часто такое происходит в “мужских” отраслях работы — промышленности и строительстве. Но мужчины тоже попадают в ситуации дискриминации по половому признаку в сферах образования, услуг и продаж. Многое зависит от внутренней политики компании и компетентности руководства — позволяют ли они подобное поведение себе и своим подчиненным», — отметил руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций «Зарплата.ру» Иван Чирков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Екатеринбурге посетителям ЦПКиО угрожают крысы
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае: есть жертвы
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
США расследуют денежные переводы российского посольства
Россия поставила ракеты в одну из стран Северной Африки
Правительство повысило требования к эффективности электроламп
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Воспитательница пыталась насильно накормить ребенка В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по выяснению обстоятельств случившегося.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь