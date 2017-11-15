Каждый пятый екатеринбуржец стал жертвой сексизма
На рабочем месте.
На рабочем месте.
Жителей Екатеринбурга часто притесняют по половому или возрастному признаку. С подобной проблемой сталкивались как минимум 17% горожан — таков итог опроса 1 096 человек, проведенного порталом «Зарплата.ру».
С сексизмом на работе сталкивались 25% екатеринбурженок, из них каждая третья посетовала на приставания со стороны коллег. 16% респонденток отметили некорректные высказывания других сотрудников, 13% — трудности в продвижении по службе, 12% — снижение уровня зарплаты или премии. Каждая двадцать пятая пожаловалась, что ей не поручают важную работу.
Чаще всего с дискриминацией сталкивались работницы бухгалтерии (15%), сферы недвижимости (14%), услуг (14%) и юриспруденции (13%), сообщили «Уралинформбюро» в
Среди мужчин в Екатеринбурге жертвой сексизма на работе стал каждый пятый. О несправедливом снижении зарплаты и премии рассказали 41% опрошенных. Предвзятое отношение со стороны коллег отметили 36%. Большинство из мужчин, ответивших утвердительно, работает в сфере продаж (21%), недвижимости (21%), юриспруденции (16%) и информационных технологий (13%).
Стоит отметить, что зачастую некорректные высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев позволяют себе именно представители сильного пола. В этом сознались 25% опрошенных. Однако в некорректном поведении с коллегами не созналась ни одна дама.
«Несмотря на смещающийся тренд в сторону унификации профессий по половому признаку, на работе люди сталкиваются с проявлениями сексизма чаще, чем можно представить. Часто такое происходит в “мужских” отраслях работы — промышленности и строительстве. Но мужчины тоже попадают в ситуации дискриминации по половому признаку в сферах образования, услуг и продаж. Многое зависит от внутренней политики компании и компетентности руководства — позволяют ли они подобное поведение себе и своим подчиненным», — отметил руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций «Зарплата.ру» Иван Чирков.