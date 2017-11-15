Каждый пятый екатеринбуржец стал жертвой сексизма

Источник: УралИнформБюро

Жителей Екатеринбурга часто притесняют по половому или возрастному признаку. С подобной проблемой сталкивались как минимум 17% горожан — таков итог опроса 1 096 человек, проведенного порталом «Зарплата.ру».

С сексизмом на работе сталкивались 25% екатеринбурженок, из них каждая третья посетовала на приставания со стороны коллег. 16% респонденток отметили некорректные высказывания других сотрудников, 13% — трудности в продвижении по службе, 12% — снижение уровня зарплаты или премии. Каждая двадцать пятая пожаловалась, что ей не поручают важную работу.

Чаще всего с дискриминацией сталкивались работницы бухгалтерии (15%), сферы недвижимости (14%), услуг (14%) и юриспруденции (13%), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Зарплата.ру».

Среди мужчин в Екатеринбурге жертвой сексизма на работе стал каждый пятый. О несправедливом снижении зарплаты и премии рассказали 41% опрошенных. Предвзятое отношение со стороны коллег отметили 36%. Большинство из мужчин, ответивших утвердительно, работает в сфере продаж (21%), недвижимости (21%), юриспруденции (16%) и информационных технологий (13%).

Стоит отметить, что зачастую некорректные высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев позволяют себе именно представители сильного пола. В этом сознались 25% опрошенных. Однако в некорректном поведении с коллегами не созналась ни одна дама.