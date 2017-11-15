Составлен рейтинг регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

В названных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое выше среднероссийского уровня. Специалисты считают, что причина заключается в недостатке профилактических мер для сдерживания вируса. Основными путями его распространения называют незащищенные половые контакты и наркоманию. Если в Сибири инфекция распространялась активнее всего, то в Северо-Кавказском округе меньше всего, пишут «Известия».
В Кемеровской области, где ситуация самая тревожная по России, на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных. В Иркутской области — 110,74 случая на 100 тыс. населения, в Тюменской — 110,2, в Новосибирской области — 108,37 и в Пермском крае — 103,99.
«ФедералПресс» напоминает, ранее Вероника Скворцова сообщила, что в 2016 году в России сократилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2015 годом оно уменьшилось на 15%. В прошлом году заболели 86,8 тысяч человек, а в 2015-м — более ста тысяч.