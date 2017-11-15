Составлен рейтинг регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

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В названных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое выше среднероссийского уровня. Специалисты считают, что причина заключается в недостатке профилактических мер для сдерживания вируса. Основными путями его распространения называют незащищенные половые контакты и наркоманию. Если в Сибири инфекция распространялась активнее всего, то в Северо-Кавказском округе меньше всего, пишут «Известия».

В Кемеровской области, где ситуация самая тревожная по России, на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных. В Иркутской области — 110,74 случая на 100 тыс. населения, в Тюменской — 110,2, в Новосибирской области — 108,37 и в Пермском крае — 103,99.