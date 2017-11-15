Воды не будет несколько часов на участке улицы Большой Садовой в Ростове
Воду отключат на несколько часов на участке улицы Большой Садовой в донской столице 18 ноября.
Воду отключат на несколько часов на участке улицы Большой Садовой в донской столице 18 ноября.
Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 до 21.00 воды не будет на северной стороне улицы между проспектами Кировским и Ворошиловским.
Причине прекращения водоснабжения — проведение работ по замене задвижки на водопроводе.
Ранее сообщалось, что 16 ноября с 8.00 до 21.00 также