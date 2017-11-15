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10:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воды не будет несколько часов на участке улицы Большой Садовой в Ростове

Воду отключат на несколько часов на участке улицы Большой Садовой в донской столице 18 ноября.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 до 21.00 воды не будет на северной стороне улицы между проспектами Кировским и Ворошиловским.

Причине прекращения водоснабжения — проведение работ по замене задвижки на водопроводе.

Ранее сообщалось, что 16 ноября с 8.00 до 21.00 также из-за замены задвижки воды не будет в границах: улица Нансена — улица Текучева; проспект М. Нагибина (Студенческий парк) до улицы Юфимцева, 14.

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