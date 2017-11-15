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09:34 (мск), источник: АиФ Самара

На пл. Куйбышева будет продемонстрирована вся сила и мощь самарский полиции

Бойцы спецотряда «Гром» сотрудники кинологической службы и спец батальона ДПС покажут как задерживают преступников.

В четверг, 16 ноября, в 15:00, в Самаре на площади имени Куйбышева, пройдёт одно из самых зрелищных событий уходящего года — гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов комплексных средств и сил, заступающих на службу по охране общественного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вместе с сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии в смотре примут участие представители общественных объединений правоохранительной направленности — добровольной народной дружины, «Народного контроля», «Ночного патруля», а также сотрудники частных охранных организаций.

Готовность нарядов к несению службы лично проверят начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Винников и командующий строевым смотром — и.о. начальника Управления МВД России по Самаре полковник полиции Вячеслав Хомских.

Перед началом официальной части смотра состоится награждение отличившихся стражей правопорядка и общественников.

Для зрителей организаторы приготовили захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области, сотрудников кинологической службы и специального батальона ДПС, которые наглядно продемонстрируют слаженные действия при задержании преступников.

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