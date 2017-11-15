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12:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Баяндае и Качуге строят 24 квартиры для врачей

В поселках Баяндай и Качуг строят 24 квартиры для работников учреждений здравоохранения Иркутской области.

Источник: Reuters

Об этом 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Виктора Бровко.

На строительство, которое началось в нынешнем году, из регионального бюджета выделят 40 млн рублей. По контракту, возведение домов должно завершиться 1 ноября 2018 года. А их приобретение проходит в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 — 2020 годы.

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