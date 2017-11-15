Для садоводов и огородников проведут мастер-классы в Иркутске

Об этом 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба организации. На все занятия вход свободный.

18 ноября в актовом зале Правобережного округа по адресу: ул. Марата 14 пройдут занятия: в 10:00 — выращивание крупноплодных яблонь (опыт В. А. Кравцова); 15:00 — яблони в садоводствах Иркутска — новинки, особенности выращивания, сорта (руководитель секции семечковых Л. М. Мелентьева); 16:30 — корнеплоды: морковь, свёкла, корневой сельдерей, пастернак. Агротехника, сорта (руководитель секции овощей Т. В. Кузнецова).

22 ноября с 14:00 по адресу: ул. Литвинова 16 В, 3 этаж, 301 кабинет состоится занятие по прививке плодовых культур, где расскажут о теории и практике. Желающим принять участие необходимо с собой принести прививочные ножи.