Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря

Источник: РИА "Новости"

С 15 декабря 2017 года откроется прием заявлений в первый класс самарских учебных заведений. С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. А с 30 января 2018 года можно будет принести документы в остальные учреждения.

— Процедура приема в 1 класс проходит в несколько этапов. Первый этап — с даты начала приема по 30 июня 2018 года — принимаются заявления от граждан, проживающих по адресам, закрепленным за школой, — пояснили в пресс-службе администрации Самары.