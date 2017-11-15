Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения языка
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10:39 (мск), источник: НИА Самара

Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря

С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу.

Источник: РИА "Новости"

С 15 декабря 2017 года откроется прием заявлений в первый класс самарских учебных заведений. С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. А с 30 января 2018 года можно будет принести документы в остальные учреждения.

— Процедура приема в 1 класс проходит в несколько этапов. Первый этап — с даты начала приема по 30 июня 2018 года — принимаются заявления от граждан, проживающих по адресам, закрепленным за школой, — пояснили в пресс-службе администрации Самары.

Второй этап — с 1 июля 2018 по 5 сентября 2018 года — прием на свободные места вне зависимости от места регистрации ребёнка, пишет 63.ру.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь