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11:57 (мск), источник: Вести Иркутск

Битва за бензин в посёлке Мама продолжается. Теперь в один бак отпускают только 10 литров

И чтобы получить их, водители ещё до восхода солнца занимают очередь на АЗС.

Источник: Вести Иркутск

Проблемы начались в октябре, тогда лимит составлял 20 литров. Сейчас его ещё снизили. «Вести-Иркутск» рассказывали об этой ситуации. Из-за дефицита цены на топливо выросли. 92-й, к примеру, с 42 рублей за литр подорожал до 45. Бензин в Маму доставляют на пароме из Бодайбо — пока тепло. Но в эту навигацию ходило одно судно вместо двух, поэтому топливо в посёлок завезти не успели.

— Сами представьте: из-за десяти литров вставать каждый день в 6 часов утра. Кому есть необходимость — встают и едут. Меньше 15 машин там не бывает никогда, исходя из того, что население у нас совсем маленькое. А если человек приедет, скажем, в половину десятого, то бензина уже нет — лимит исчерпан, — говорит житель посёлка Мама Илья Иванов.

Сейчас местные жители ждут открытия зимней дороги — по ней можно будет подвезти бензин или отправиться за ним в ближайшие населённые пункты самостоятельно. Владелец заправки отказался от комментария.

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