Битва за бензин в посёлке Мама продолжается. Теперь в один бак отпускают только 10 литров
И чтобы получить их, водители ещё до восхода солнца занимают очередь на АЗС.
И чтобы получить их, водители ещё до восхода солнца занимают очередь на АЗС.
Проблемы начались в октябре, тогда лимит составлял 20 литров. Сейчас его ещё снизили. «Вести-Иркутск» рассказывали об этой ситуации.
— Сами представьте:
Сейчас местные жители ждут открытия зимней дороги — по ней можно будет подвезти бензин или отправиться за ним в ближайшие населённые пункты самостоятельно. Владелец заправки отказался от комментария.