Филипп Киркоров опоздал на концерт в Челябинск и улетел в Москву с проблемами

Концерт Киркорова был назначен на 19 часов 14 ноября. Но певец смог вылететь в Челябинск с опозданием. Об этом певец написал на своей страничке в Instagram.

«Дорогие челябинцы! К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не дает нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам. Но тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево, мы только что услышали долгожданное “Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку, по метеоусловиям Челябинска”. Мы обязательно прорвёмся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако-смога, и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00», — написал Киркоров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.379629629629626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbeXJ9YHhgq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ВНИМАНИЕ!!! ДОРОГИЕ ЧЕЛЯБИНЦЫ! К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не даёт нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам..... Но тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево, мы только что услышали долгожданное «Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку, по метеоусловиям г.Челябинск». МЫ ВЫЛЕТАЕМ К ВАМ, но увы, стрелки часов неумолимо приближаются к 19.00 часам, к началу концерта, но мы обязательно прорвёмся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако-смога, и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00.. #Repost @vesti24 ・・・ Над Челябинском нависло облако смога. Горожане жалуются, что и ночью, и утром было тяжело дышать. Многие даже надели респираторы, а кто-то и вовсе остался дома. Сотрудники Росприроднадзора проводят проверку по факту возможного превышения промышленных выбросов местными предприятиями. Пока ситуация с метеоусловиями не изменилась, людям советуют меньше двигаться, больше пить воду и отказаться от личных автомобилей, чтобы не усугублять обстановку. Челябинцы, интересно узнать ваше мнение по поводу сложившейся ситуации в городе! #Челябинск</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T11:43:26+00:00">Лис 14, 2017 о 3:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Концерт Филиппа Киркорова в Челябинске все же состоялся.

В пресс-службе аэропорта Челябинска, что Киркоров не только прилетел с опозданием, но и улетел с задержкой.

«14 ноября Рейс АК Аэрофрот 1426, на котором прилетел Киркоров, прибыл с опозданием относительно расписания на один час двенадцать минут, в связи с поздним вылетом из аэропорта отправления по метеоусловиям Шереметьево. Вылет обратного рейса выполнен с задержкой от расписания на час пятьдесят три минуты решением авиакомпании, связанным с не снятыми ограничениями по метеоусловиям аэропорта назначения», — рассказал пресс-секретарь АО «Челябинское авиапредприятие» Тимур Сафиуллин.

В целом в течении 14—15 ноября были задержаны поздним вылетом из Москвы по метеоусловиям столицы шесть рейсов. Сейчас международный аэропорт Челябинск работал в штатном режиме.

Кстати, сегодня в Челябинске снова туман. Горожане жалуются, что и ночью, и утром было тяжело дышать. Многие даже надели маски, а кто-то и вовсе остался дома. Сотрудники Росприроднадзора проводят проверку по факту возможного превышения промышленных выбросов местными предприятиями.

По данным МЧС, режим НМУ в Челябинске действовал до 11:00 15 ноября. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ», в челябинском Гидрометеоцентре, по данным на утро 14 ноября превышений концентраций примесей в воздухе зафиксировано не было.

«Туман наблюдался с утра, сейчас небольшая дымка. Сейчас ветер усилился, и мы не продлеваем режим НМУ. Критических значений для этого нет. В ближайшие дни возможны туманы, но будет усиление ветра, а значит и примеси будут рассеиваться быстрее», — рассказала синоптик Татьяна Ильина.