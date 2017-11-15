Филипп Киркоров опоздал на концерт в Челябинск и улетел в Москву с проблемами
Филипп Киркоров опоздал на концерт в Челябинск. Самолет со звездой из Москвы вылетел с опозданием.
Филипп Киркоров опоздал на концерт в Челябинск. Самолет со звездой из Москвы вылетел с опозданием.
Концерт Киркорова был назначен на 19 часов 14 ноября. Но певец смог вылететь в Челябинск с опозданием. Об этом певец написал на своей страничке в Instagram.
«Дорогие челябинцы! К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не дает нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам. Но тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево, мы только что услышали долгожданное “Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку, по метеоусловиям Челябинска”. Мы обязательно прорвёмся сквозь это чудовищное челябинское экологическое
Концерт Филиппа Киркорова в Челябинске все же состоялся.
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«14 ноября Рейс АК Аэрофрот 1426, на котором прилетел Киркоров, прибыл с опозданием относительно расписания на один час двенадцать минут, в связи с поздним вылетом из аэропорта отправления по метеоусловиям Шереметьево. Вылет обратного рейса выполнен с задержкой от расписания на час пятьдесят три минуты решением авиакомпании, связанным с не снятыми ограничениями по метеоусловиям аэропорта назначения», — рассказал
В целом в течении
Кстати, сегодня в Челябинске снова туман. Горожане жалуются, что и ночью, и утром было тяжело дышать. Многие даже надели маски, а
По данным МЧС, режим НМУ в Челябинске действовал до 11:00 15 ноября. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ», в челябинском Гидрометеоцентре, по данным на утро 14 ноября превышений концентраций примесей в воздухе зафиксировано не было.
«Туман наблюдался с утра, сейчас небольшая дымка. Сейчас ветер усилился, и мы не продлеваем режим НМУ. Критических значений для этого нет. В ближайшие дни возможны туманы, но будет усиление ветра, а значит и примеси будут рассеиваться быстрее», — рассказала синоптик Татьяна Ильина.
Пока ситуация с метеоусловиями не изменилась, людям советуют меньше двигаться, больше пить воду и отказаться от личных автомобилей, чтобы не усугублять обстановку.