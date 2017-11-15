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10:34 (мск), источник: Новая Кубань

С середины ноября на Кубани прогнозируется резкое похолодание

На регион надвигается холодный фронт.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 768 мм рт. ст. 3 м/с

Краснодар. 15 нояб. — Новая Кубань. Начиная с сегодняшнего дня температура воздуха в Краснодарском крае начнет резко понижаться в связи с тем, что на Кубань надвигается холодный фронт. Несмотря на то, что днем в большинстве районов края будет солнечно, отметки термометров опустятся до 10 °C выше нуля. Однако, по сообщениям краевого Гидрометцентра, в южной части региона температура воздуха достигнет +20°C.

Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, направление ветра северо-западное, порывы могу доходить до 10 м/с.

В ближайшие два дня на Кубани в отдельных районах также ожидаются дожди. На выходные в горной части края пройдут первые заморозки. На Черноморском побережье без осадков.

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