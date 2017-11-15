С середины ноября на Кубани прогнозируется резкое похолодание

Краснодар. 15 нояб. — Новая Кубань. Начиная с сегодняшнего дня температура воздуха в Краснодарском крае начнет резко понижаться в связи с тем, что на Кубань надвигается холодный фронт. Несмотря на то, что днем в большинстве районов края будет солнечно, отметки термометров опустятся до 10 °C выше нуля. Однако, по сообщениям краевого Гидрометцентра, в южной части региона температура воздуха достигнет +20°C.